Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 14 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 14 agosto 2020

RAI

Rai 1 – I migliori anni, il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – I delitti della foresta nera, il corpo di una giovane donna viene scoperto in un lago. E’ la nipote del sindaco di una città della Foresta Nera. Antiche leggende parlano di fantasmi, ma la detective Maris Bächle nutre molti dubbi.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Proprio lui?, Stanford, terzo millennio. Papà Ned visita la figlia Stephanie durante le vacanze e la scopre fidanzata con un giovane milionario di Silicon Valley. La rivalità è inevitabile.

MEDIASET

Rete 4 – Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, Wertmuller dirige la coppia Giannini – Melato in un film simbolo della spaccatura sociale degli anni ’70.

Canale 5 – Come sorelle, dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal.

Italia 1 – Into the storm, nell’arco di una sola giornata, la città di Silverton è devastata da un assalto senza precedenti di tornadi.

Premium Cinema – Matrix, quattro Premi Oscar per il primo capitolo della fortunata trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico.

Iris – Benvenuto a bordo, commedia in cui un’amante si vendica dell’abbandono portando uno strano personaggio nella nave di compagnia dell’uomo che l’ha lasciata.

ALTRE EMITTENTI

La7 – I misteri di Parigi, serie TV francese di genere poliziesco in onda su France 2 (2011-2017). Ogni episodio è ambientato in un posto diverso (Moulin Rouge, Torre Eiffel, Museo del Louvre.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Fast & Furious 6, sesto capitolo dell’iperbolica saga action con Vin Diesel e Paul Walker. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Come Sorelle)