Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 13 agosto 2020

Su Rai 1 “L’uomo che sognava con le aquile”, su Rai 2 “Riavrò mia figlia?”, su Rai 3 “Hudson e Rex”, su Rete 4 “Mamma mia!”, su Canale 5 “Zelig”, Su Italia 1 “Le Iene per Nadia”, su La7 “Virus Letale”, su Tv8 “Terremoto 10.0”, su Nove “Matrimonio a quattro mani”, su Sky Cinema “A Tor Bella Monaca non piove mai”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Bastille day”, su Iris “Shadow Program”, su Rai Movie “Se sposti un posto a tavola”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 13 agosto 2020

Rai

Rai 1 – L’uomo che sognava con le aquile, Rocco, un ex avvocato, si è ritirato sulle montagne dell’Aspromonte e vive producendo un formaggio dall’antica ricetta. Quando una direttiva comunitaria gli impone di cambiare il metodo di produzione, senza arrendersi e con l’aiuto della popolazione locale, intraprende una battaglia legale durante la quale conosce Giulia e suo figlio Roberto, un bambino che ha bisogno dell’aria di montagna per curarsi.

Rai 2 – Riavrò mia figlia?, Sarah è incinta all’ultimo mese, quando viene mandata fuori strada con la sua auto da un misterioso pirata. In ospedale viene fatta partorire, ma al suo risveglio, scopre che la figlia è stata portata via dal marito.

Rai 3 – Hudson e Rex, serie televisiva canadese remake del telefilm Il commissario Rex

Rai Movie – Se sposti un posto a tavola, a un banchetto di nozze si scambiano inavvertitamente i segnaposto di un tavolo, mutando i destini degli invitati coinvolti. Commedia nuziale tra Ayckbourn e “Sliding Doors”.

Mediaset

Rete 4 – Frantic, H. Ford in un thriller firmato dal premio Oscar R. Polanski, con le musiche di E. Morricone. La moglie di un medico americano scompare a Parigi.

Canale 5 – Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Italia 1 – Le Iene per Nadia, speciale de Le Iene dedicato alla conduttrice ad un anno dalla sua scomparsa

Iris – Shadow Program, film d’azione con Charlie Sheen. Il presidente USA è vittima di un complotto di alcuni suoi collaboratori. Un suo assistente cercherà di salvarlo.

Premium Cinema – Bastille Day, Nei giorni precedenti alla ricorrenza della presa della Bastiglia, tre persone sono coinvolte in una cospirazione che coinvolge la città di Parigi.

Altre emittenti

La7 – Virus Letale, il colonnello Daniels viene inviato dal governo in Africa per indagare su un virus sconosciuto che sta decimando gli abitanti di un villaggio.

Tv 8 – Terremoto 10.0, tanto per cambiare la città di Los Angeles è stata colpita da una serie di piccole scosse. E no, non si tratta (ovviamente) di normale amministrazione. Due brillanti scienziati, analizzando i dati raccolti, si convincono che sia solo il preludio a un terremoto di proporzioni catastrofiche. Un ingegnere aiuta i due a studiare un improbabile piano per spostare l’epicentro del terremoto in una zona poco abitata della città e salvare, così, milioni di vite. Ma il tempo stringe…

Nove – Matrimonio a quattro mani, è l’ora delle nozze per Roger Kellaway. Miliardario in procinto di sposare una riccastra. Antipatica e smorfiosa con chiunque. Roger ha una figlia piccola, Alyssa. Somigliante, per non dire identica, ad un’altra bella bambina: Amanda. A questa piccina, però, il destino ha tolto tutto. È un’orfanella e desidererebbe farsi adottare da Diane. Una dolce assistente sociale a cui è legatissima. Queste due vite così diverse, ad un tratto s’incrociano. Le due bambine s’incontrano per caso. Si piacciono. E architettano un simpatico piano… a lieto fine.

Sky Cinema 1 – A Tor Bella Monaca non piove mai, Libero De Rienzo e Andrea Sartoretti nell’opera prima di Marco Bocci, che adatta il suo romanzo e si inoltra nel sottobosco criminale romano. È la storia di due fratelli, Romolo e Mauro, alle prese con emergenze economiche. Il primo, con un passato in prigione, ha promesso di rigare dritto lavorando in fabbrica. Il secondo, da sempre rispettoso delle regole, si sente ormai stritolato dalla vita in periferia nel quartiere di Tor Bella Monaca. Stufo di attendere l’occasione giusta per ottenere un lavoro, Mauro rinuncia alla sua onestà facendosi coinvolgere in una rapina alla mafia cinese.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

