Ascolti tv: Sarri e la Juve escono di scena con un terzo del pubblico in visione

Un’uscita di scena da protagonista dei meter, l’altro ieri, venerdì 7 agosto. Per Juventus – Lione, costata i quarti di finale della Champions League ai bianconeri e l’incarico al trainer, Maurizio Sarri, oltre un milione di spettatori e 5,6% su Sky. Che sommati ai 5,4 milioni ed il 28,4% su Canale 5 delineano il quadro complessivo della presa della competizione continentale in tv: quasi 6,5 milioni di spettatori ed il 34%. Più di un terzo della platea tv ha quindi guardato l’inutile vittoria per due a uno dei bianconeri. Una cifra che, oltretutto, non tiene conto della quota – molto alta in estate – di pubblico che ha visto l’evento su SkyGo e fuoricasa.