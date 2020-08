Stasera in Tv: cosa vedere sabato 8 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 8 agosto 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da cantare, terza e ultima puntata di “Una storia da cantare”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, dedicata a Lucio Battisti. Dopo aver raccontato Fabrizio De André e Lucio Dalla, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ripercorreremo la vita dell’artista di Poggio Bustone.

Rai 2 – Il dottore vi ucciderà subito, dopo un incidente sugli sci, la vita di Sarah viene salvata da un brillante chirurgo, il dottor Vincent. Ma quando questi confonde la gratitudine della giovane per amore, le cose precipitano.

Rai 3 – Il buono, il brutto e il cattivo, mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: Tuco “il brutto”, Joe “il buono” e Sentenza “il cattivo”. Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d’oro nascosta al sicuro dal temibile Bill Carson dentro una tomba. Per uno scherzo del destino, però, è il buono a scoprire quale sia il nome scritto sulla tomba e il brutto a individuarne l’ubicazione.

Rai Movie – L’incredibile vita di Norman, Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri nella speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo immaginava?

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – La piccola principessa, quando il padre parte per il fronte, durante la Prima Guerra Mondiale, la piccola Sara si trasferisce a New York per entrare in collegio. Qui si scontra con le rigide regole imposte dalla direttrice, Miss Minchin.

Premium Cinema – La Llorona: le lacrime del male, dal produttore della saga “Saw”, l’horror che riporta al cinema una figura iconica del folclore messicano: la donna fantasma che piange i suoi figli morti.

Iris – Seduzione pericolosa, Frank Keller, poliziotto di New York con 20 anni di carriera, divorziato,medita di andarsene in pensione. Ma l’assassinio di tre uomini uccisi allo stesso modo lo inducono a buttarsi nel lavoro, insieme al collega Sherman. Le vittime erano persone sole che, tramite annunci su un giornale per cuori solitari, avevano trovato compagnia. Si sospetta di una donna in particolare, Helen,che sembra rispondere alle caratteristiche della colpevole. Ma Frank si invaghisce proprio di lei…

ALTRE EMITTENTI

La7 – Voglia di ricominciare, una giovane divorziata con un figlio irrequieto decide di rifarsi una vita: il nuovo marito si rivela presto un padre violento. Dall’autobiografia di Tobias Wolff.

Tv8 – Il tempo delle mele, uno dei film cult degli anni ’80 è una deliziosa commedia che ha reso famosa la bella Sophie Marceau. Il passaggio della tredicenne Vic dall’infanzia all’adolescenza viene visto attraverso i rapporti con i coetanei, la famiglia e l’amore.

Nove – Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro?, il 10 agosto 2019, Jeffrey Epstein viene trovato morto nella sua cella, una fine violenta e drammatica per uno dei miliardari più misteriosi della nazione. Inseguito dalle accuse di abusi sessuali di giovani ragazze, Epstein alla fine viene etichettato come colpevole di reato sessuale, fino al suo arresto sconvolgente per traffico di esseri umani nel luglio 2019 e alla sua morte un mese dopo.

Sky Cinema 1 – Yesterday, Danny Boyle dirige una romantica commedia musicale scritta da Richard Curtis. Jack è un giovane musicista in cerca di notorietà, il cui unico sostegno è la sua amica Ellie. In seguito a un misterioso incidente che crea un blackout globale, scopre che il mondo non conosce più i Beatles.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto Clint Eastwood)