Stasera in Tv: I programmi di lunedì 27 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, Sicilia, primi anni 1990. Un giovane Salvo Montalbano, appena divenuto commissario nella natìa Vigata, comincia le sue prime indagini. Ritroviamo i personaggi che hanno riempito le storie del commissario più amato d’Italia nel loro periodo giovanile, scoprendone il passato, gli amori e ciò che erano da giovani.

Rai 2 – Made in Sud, un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento, tante le novità e molte le conferme. Al timone del programma Stefano De Martino e Fatima Trotta, e, a fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche. Per questa edizione il cast sarà impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate

Rai 3 – Bodyguard, un eroico veterano di guerra lavora come agente per il Metropolitan Police Service di Londra. Quando viene incaricato di proteggere l’ambizioso e potente politico, si ritrova combattuto tra il dovere e le convinzioni.

Rai Movie – L’ultima carovana, vittima di un attacco degli Apache, una carovana deve affidarsi all’aiuto di un uomo bianco cresciuto dai Comanche e accusato di omicidio.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Una moglie bellissima, film diretto ed interpretato da L. Pieraccioni, con L. Torrisi e G. Garko. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un’umile coppia toscana.

Italia 1 – Vodafone Battiti Live, gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana

Premium Cinema – Divergent, con Shailene Woodley e Kate Winslet. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale, appartenere ai Divergent comporta seri pericoli.

Iris – L’anno del dragone, a Chinatown Stanley Whit è un capitano di polizia reduce dal Vietnam che ha l’incarico di indagare su alcuni delitti accaduti dopo l’uccisione del leader della malavita locale, Jakie Wong. Ancora carico di risentimento per l’insuccesso americano nel Vietnam, da cui lui ha riportato un odio indiscriminato viscerale per i “musi gialli”, White accetta, come rivincita, di ripulire a fondo il quartiere, senza esclusione di colpi.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – 40 carati, la storia di Nick Cassidy (Sam Worthington, “Avatar”), un poliziotto onesto, ora in carcere per un crimine non compiuto da lui. La disperazione lo porta all’evasione… Dissolvenza in nero. Alcune ore dopo: ritroviamo Nick pulito e sbarbato, in un completo griffato, sul bordo di un cornicione di New York. Man mano i passanti cominciano a interessarsi a quello strano personaggio e inizia a formarsi una calca di curiosi. La polizia, prontamente chiamata, delimita l’area e accetta la richiesta di Nick, cioè la possibilità di negoziare con la poliziotta Lydia Anderson (Elizabeth Banks). Ma Lydia non sa di far parte di un grande piano che regalerà ad entrambi una nuova possibilità…

Nove – Dirty Dancing, Stati Uniti, anni ‘60. Frances Houseman, soprannominata da tutti Baby, trascorre le vacanze insieme alla famiglia (padre, madre e sorella maggiore) in un resort. La ragazza è cresciuta in un ambiente tollerante, ha pochi grilli per la testa (a differenza della sorella) e un futuro già scritto: college, un periodo nei corpi di pace e poi l’incontro con un onesto dottore (proprio come il padre), coronato dal matrimonio. Baby non immagina che, di lì a poco, incontrerà qualcuno in grado di travolgere la sua pacata esistenza. La passione è dietro l’angolo…

Sky Cinema 1 – Downtwon Abbey, Dall’omonima serie tv di grande successo, i sofisticati intrighi della famiglia Crawley. Gli aristocratici padroni di casa e i loro servitori si mobilitano per l’imminente visita dei reali d’Inghilterra. Nella splendida tenuta dello Yorkshire tutto dovrà essere impeccabile.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Stumptown)