Stasera in Tv: cosa vedere martedì 21 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 21 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Sorelle, Chiara è un brillante avvocato single che si è trasferita a Roma dopo aver chiuso i rapporti con la sua famiglia a Matera. La misteriosa sparizione di Elena, sua sorella minore, la costringe a tornare in Basilicata e a provare a mettere ordine in quel che resta dei suoi affetti.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Robin e Marian, Per ritrovare l’amore di Lady Marian, Robin Hood fa ritorno in Inghilterra. Ma il sogno sentimentale viene turbato dalle macchinazioni dello Sceriffo di Nottingham. Vincerà il cuore?

Mediaset

Rete 4 – Viaggi di nozze, Film campione di incassi, diretto da C. Verdone. Tre coppie di neo-sposi partono i rispettivi viaggi di nozze fra equivoci e disavventure.

Canale 5 – Lo show dei record, ogni settimana, uomini e donne provenienti da tutto il mondo saranno pronti a sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness World Records

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – Pistole roventi, Uno sceriffo si batte per smascherare un delinquente che ha agito dietro le quinte per permettere a dei banditi di assalire un treno.

Premium Cinema – Hulk, Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel. Durante un esperimento, lo scienziato Bruce Banner viene colpito da raggi gamma con inquietanti effetti collaterali.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – Una calda estate, Tratto dal romanzo di Carolina Garcia-Aguilera, il film tv segue le storie di tre donne, di origini cubane. Margarita Silva Santos (Vanessa Marcil), avvocato, Viviana Suarez (Jacqueline Pinol), donna in carriera, e Anabel Aguilera (Tessie Santiago), mamma a tempo pieno, sono amiche dall’adolescenza, vivono a Miami e si incontrano spesso per condividere le gioie e i dolori, gli alti e i bassi della vita. Nonostante la recente promozione, proprio Margarita pare affrontare un momento difficile. Il marito vorrebbe mettere su famiglia, ma la donna sa che, un figlio, in questo momento, sarebbe deleterio per la sua carriera. La donna, già confusa, viene poi travolta dal ritorno in città di Luther (Casper Van Dien), sua vecchia fiamma…

Nove – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, Percy Jackson è il classico teenager alle prese con i classici problemi della sua età. La sua comune vita ha una svolta imprevista quando Percy scopre di essere figlio di madre umana e padre divino, per la precisione mister Poseidone in persona. Come se non bastasse, pare che Zeus si sia convinto che il buon Percy abbia rubato il suo fulmine, l’arma più potente mai creata…

Sky Cinema 1 – Big Game, Action con Samuel L. Jackson nei panni del presidente americano. Sopravvissuto a un attentato, l’uomo si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Lo Show dei Record)