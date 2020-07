Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 10 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 10 luglio 2020

RAI

Rai 1 – I migliori anni, Il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – Scatti di follia, una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Il sapore del successo, Lo chef Adam Jones ha distrutto la sua brillante carriera a causa della droga e del suo carattere scorbutico e presuntuoso. Ora Adam si è disintossicato e ha deciso di riscattarsi. L’occasione è un ristorante di Londra che aspira a ricevere le tre stelle Michelin, così Adam riunisce la sua vecchia squadra e insieme al gruppo cercherà di organizzare il miglior ristorante.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia, Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – Manifest, Mentre la famiglia Stone e’ coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi.

Italia 1 – La fidanzata di papà, Barbara e Matteo vivono a Miami ed aspettano un bambino. Alla vigilia dell’evento, i rispettivi genitori, piombano nella loro vita.

Premium Cinema – Everest, Jake Gyllenhaal in un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna piu’ alta del mondo.

Iris – Niente da dichiarare?, Dal regista di “Giu’ al Nord”. Con la nascita dell’UE, un doganiere belga ed uno francese vedono scomparire il loro posto di lavoro.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Pronti a morire, nella spietata Redemption si aggira una donna bella e determinata con una pistola al fianco. Spinta dalla sete di vendetta si cimenterà in un torneo all’ultimo sangue.

Tv8 – Italia’s Got Talent, gran finale per lo show che vede in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Alla conduzione di Enrico Papi.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Soldado, Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di ‘Sicario’. Ingaggiato dall’FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto I migliori anni)