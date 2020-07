Stasera in Tv: I programmi di lunedì 6 luglio 2020

Su Rai 1 “Il giovane Montalbano”, su Rai 2 “Made in Sud”, su Rai 3 “Black Butterfly”, su Rete 4 “Quarta repubblica”, su Canale 5 “Interstellar”, Su Italia 1 “Le iene presentano”, su La7 “Eden”, su Tv8 “Gangs of London”, su Nove “Ghost”, su Sky Cinema “18 regali”, su Fox “The Walking Dead”, su Premium Cinema “Jupiter”, su Iris “Batman”, su Rai Movie “Nastri d’Argento”

I programmi di stasera in tv di lunedì 6 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di Montalbano. Intanto, una catena di omicidi di animali comincia a offuscare ogni lunedì…

Rai 2 – Made in Sud, un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento, tante le novità e molte le conferme. Al timone del programma Stefano De Martino e Fatima Trotta, e, a fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche. Per questa edizione il cast sarà impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate

Rai 3 – Black Butterfly, lo sceneggiatore Paul vive isolato nella sua vecchia casa in un bosco, dove sta cercando di scrivere l’opera che spera rilancerà la sua carriera poiché, da quando sua moglie lo ha lasciato, è vittima di un blocco creativo. Poi, un giorno conosce Jack, un vagabondo cui offre ospitalità ma che ben presto lo prende in ostaggio e lo obbliga a scrivere, facendo emergere segreti sepolti da tempo.

Rai Movie – Nastri d’argento, i Nastri D’Argento 2020 del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ai cineasti che hanno realizzato lungometraggi, per la sala o le piattaforme on line, tra maggio 2019 e maggio 2020.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Interstellar, la desertificazione minaccia la sopravvivenza dell’umanita’. Il viaggio interstellare di un gruppo di astronauti alla ricerca di nuovi pianeti abitabili.

Italia 1 – Le Iene Presentano: Speciale Chico Forti, speciale dedicato a Chico Forti, il nostro connazionale che da 20 anni si trova in carcere in Florida per l’omicidio di Dale Pike. Condannato all’ergastolo nel 2000, si è sempre dichiarato innocente.

Premium Cinema – Jupiter, Mila Kunis è Jupiter Jones, una ragazza come tante, che scopre di possedere una straordinaria eredita’ genetica che potrebbe alterare l’equilibrio del cosmo.

Iris – Batman, Batman, Michael Keaton deve difendere Gotham City dal suo piu’ grande nemico: Joker, Jack Nicholson. Nel cast anche Kim Basinger.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – Karate Kid – Gangs of London, quando viene assassinato il capo della più potente famiglia criminale di Londra, si crea un vuoto di potere e la città viene devasta dalle violente lotte di potere tra le bande internazionali che la controllano.

Nove – Ghost – Sam Wheat conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma.

Sky Cinema 1 – 18 regali, Francesco Amato dirige un toccante dramma ispirato a una storia vera, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta scopre di avere un male incurabile e reagisce al crudele destino con un’idea speciale per la bambina che porta in grembo.

Fox – The Walking Dead, Michonne riporta Virgil nella sua isola per permettergli di trovare la sua famiglia. In cambio di questo, Virgil si offre di fornire armi.

(Nella foto Chico Forti)