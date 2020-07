Ascolti tv analisi 1 luglio: Vasco è sempre epico, Sciarelli cala, il calcio su Sky dietro OneChicago. Gentili batte Moreno e Parenzo/Telese allo sprint

In evidenza, ma senza fare risultati clamorosi, il calcio della Serie A, con le partite di Inter e Milan in primo piano e i gol in chiaro dopo gli slot delle 19.30 e delle 21.45. Le ammiraglie vanno discretamente, con il docufilm su Vasco Rossi in replica su Rai1 che fa comunque il 14,5 % e il film tedesco in prima tv su Canale5 che fa il 13%.

Ascolti tv pomeriggio: l’Inter strapazza il Brescia ma non sfonda alle 19.30 su Dazn 209

Il contesto: il calcio su Sky e Dazn dalle 19.30 in poi, Vasco Rossi su Rai1, una prima tv su Canale5, e poi ancora film, telefim, Sciarelli e Purgatori

Mercoledì televisivo del primo giorno di luglio contraddistinto dalla musica e dalla storia di Vasco Rossi, che anche in replica in un’estate senza concerti live, è epico e fa evento. Una serata tv caratterizzata invece un po’ meno del prevedibile dal calcio in onda sulle pay, con in campo l’Inter alle 19.30 (su Dazn e al 209) e il Milan alle 21.45, ma con in tutto sei confronti trasmessi da Sky e Dazn. La proposta di football però non ha sconvolto gli equilibri attesi: dalle 21.45 in poi, complessivamente, col calcio in onda, Sky si è attestata a poco più di un milione di spettatori ed il 5,4% di share, con Spal-Milan a 615mila e il 3,3% e Diretta Gol a 211mila e 1,5%. Un bilancio che alla fine è stato complessivamente più basso di quello dei telefilm di Italia1 con ambientazione Chicago. Mentre alle 19.30 l’Inter che ha maramaldeggiato col Brescia ha portato a casa sul 209 di Dazn 246 mila spettatori con l’1,4%. Ma andiamo a verificare come sono andate le cose tra le emittenti e le proposte più tradizionali.

Successo notevole per la replica di un rito e di un mito

Su Rai1 il docufilm Vasco-La tempesta perfetta, in onda dalle 20.35 (3,065milioni e 15%), ha avuto 2,555 milioni ed il 14,5%. Dietro ha corso Canale 5. Si è difesa infatti dignitosamente la pellicola in prima tv Aenne Burda, che ha ottenuto 2,120 milioni di spettatori ed il 13%. Meno bene ha fatto la terza rete. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli a raccontare varie vicende di cronaca nera ha raccolto 1,544 milioni di spettatori e l’8,32% mostrandosi in calo di tensione (1,795 milioni e 9,1% sette giorni prima). Subito dopo Tg3 Linea Notte ha avuto 573mila spettatori con il 6,6%.

Su Italia1 questo il bilancio – buono quindi per la verità – dei telefilm in versione cross over (OneChicago complessivamente a 1,2 milioni e 6,34%): Chicago Fire ha avuto 1,320 milioni di spettatori e il 6,3%; Chicago Med 1,345 milioni di spettatori e il 6,6% e Chicago PD 1,077 milioni di spettatori e il 6,4%. E subito dopo Pressing Serie A ha avuto 424mila spettatori ed il 5,1% battendo Rai2.

Inefficace quindi sulla seconda rete è stato l’articolato e frammentato mix calcio-telefilm-Arbore-calcio. Su Rai2 90 minuto gol flash ha avuto 985mila spettatori e il 4,7%, NCIS si è fermato a 721mila e 3,5%, con Striminzitic Show nella tarda serata a 376 mila e 2,2% di share, e infine nella notte di nuovo 90 minuto gol a 466mila e 4,64%.

La pellicola action cult di Rete 4 (The Italia Job con Charlize Theron e Mark Wahlberg ha riscosso 835 spettatori e il 4,42%), ha fatto meno di Sky, ma ha fatto meglio di Rai2 e di Andrea Purgatori, che su La7 con Atlantide (le disgrazie dei Kennedy il tema) ha avuto 409mila spettatori e il 2,6%.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,896 milioni (21,9%); Tg5 a 3,224 milioni (17,9%); TgLa7 a 808mila (4,5%).

In access su Rai1 Presentazione Vasco-La tempesta perfetta a 3,065 milioni e 15%; su Canale 5 Paperissima Sprint 3,477 milioni di spettatori con uno share del 16,2%. In questa fascia tra i talk ha vinto allo sprint Veronica Gentili su Manuela Moreno.

Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,060 milioni e 5,3% con Alessandro Sallusti, Giulio Sapelli, Emma Bonino, Stefano Feltri, Lando Sileoni ospiti della Gentili. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Silvio Berlusconi (al telefono), Alfonso Sabella e Gennaro Sangiuliano il programma della Moreno ha avuto 1,057 milioni di spettatori e il 5,1%. Su La7 In Onda ha riscosso ‘solo’ 1,013 milioni di spettatori e il 5% con Giuseppe Provenzano, Pino Aprile, Massimo De Manzoni, Peter Gomez tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo.

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena ha raccolto 2,1 milioni di spettatori con il 19,1% e 3,340 milioni di spettatori con il 23%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo a 1,343 milioni di spettatori e 12,9%, Avanti un Altro a 2,083 milioni di spettatori e 15,1%.

Gli ascolti del daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 17,2% di share e C’è tempo per al 15,3% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 6,5%. Su La7 Omnibus al 4% e Coffee Break al 4,3%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 9,8%. Su Canale5 Forum in replica 13,5%. Su Rai3 Quante Storie 7,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset al 7,9%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,5% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,1% e Il Paradiso delle signore in replica 10,7%. La Vita in Diretta 14,5%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 18,7%, Daydreamer 21,1%%, Il Segreto al 16,2%. Su Rai 2 Detto Fatto 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del docufilm su Vasco Rossi)