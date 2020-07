Ascolti tv 1 luglio 2020: Vasco Rossi batte Aenne Burda

Vasco-La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo 14,5%, Aenne Burda-La donna del miracolo economico 13% e Chi l’ha visto? 8,3%

Ci sono poche certezze in Italia e una di queste è Vasco Rossi, anche per la musica in televisione. Infatti, ieri il documentario Vasco-La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo, che ha celebrato il mega concerto del luglio 2017 del cantautore emiliano, su Rai1 ha registrato il 14,5% di share media con 2,555 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli ascolti tv. Il primo luglio di tre anni fa il concerto aveva raccolto il 36,14% con 5,6 milioni di contatti sempre su Rai1.

Appena dietro, su Canale5 il film tv Aenne Burda-La donna del miracolo economico in prima visione ha portato a casa il 13% con 2,120 milioni di contatti. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva fatto il 9,01% e 1,7 milioni con la serie tv New Amsterdam.

Terza posizione, come ogni mercoledì sera, per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,3% e 1,545 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 9,1% con 1,795 milioni.

Ascolti tv degli altri programmi

Dopo l’ottima prestazione di mercoledì scorso con lo speciale su Ustica (3,6% e 588 mila contatti), ieri sera Atlantide su La7 ha registrato il 2,6% di share media con 409 mila spettatori, non favorito dal poco traino di In Onda, fermo al 5%. Mentre sui canali Sky le partite di Serie A delle 21.45 hanno raccolto il 5,5% di share totale.

In daytime C’è tempo per su Rai1 ha superato il 15%, mentre su Tv8 Ogni mattina scende all’1,29% nella prima parte, ma sale allo 0,96% nella seconda.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Vasco Rossi)