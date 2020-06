Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 1 luglio 2020

Su Rai 1 “Vasco – La tempesta perfetta”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “The Italian Job”, su Canale 5 “Aenne Burda”, Su Italia 1 “Chicago Fire”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “La dura verità”, su Nove “Operazione vacanze”, su Sky Cinema “Mamma o papà?”, su Fox “What We Do in The Shadows”, su Premium Cinema “Harry Potter e i doni della morta: Parte 1”, su Iris “We were soldiers”, su Rai Movie “Lasciati andare”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 1 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Vasco – La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo, rivedere, raccontare e rivivere il massimo evento musicale al mondo realizzato da un singolo artista. Interviste e immagini esclusive dal backstage di Modena Park.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Lasciati andare, Elia Venezia, psicanalista tirchio, pigro e sovrappeso, si vede costretto a fare un po’ di esercizio fisico per tutelare la sua salute. La sua personal trainer è la bizzarra e vitale Claudia.

Mediaset

Rete 4 – The Italian Job, cast stellare. Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario, sottraendo lingotti d’oro da un palazzo veneziano.

Canale 5 – Aenne Burda – La donna del miracolo economico, Aenne Burda: da moglie tradita a titolare dell’omonima rivista di moda femminile con cartamodelli, divenuta icona del dopoguerra tedesco.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – Harry Potter e i doni della morte: Parte 1, Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Iris – We were soldiers, ricostruzione di uno degli episodi più cruenti della guerra in Vietnam, quando 400 Marines si trovano circondati da oltre 2000 Vietcong.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: 6-giu-68 La maledizione dei Kennedy, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – La dura verità, una furibonda battaglia tra i sessi i cui protagonisti sono Abby (Katherine Heigl), produttrice di una programma televisivo, e Mike (Gerard Butler), conduttore del programma “La dura verità”. Mike è un uomo un po’ cinico e molto sicuro di sé, mentre Abby non ha molta fortuna nella vita privata. Quando il programma di Abby registra un calo di ascolti, i suoi capi le mettono a fianco Mike, che promette di rivelare ciò che veramente gli uomini pensano delle donne. Nonostante le risulti odioso, Abby proverà a seguire i consigli di Mike. Il risultato sarà inaspettato…

Nove – Operazione vacanze, Jerry Calà torna sul grande schermo e lo fa, portando un grande classico: le vacanze. Bebo, un cantante di piano bar, viene accusato, ingiustamente, dalla figlia di un boss di averla messa incinta. Così è costretto a scappare, ma un incontro cambierà le cose: è quello con Lello Spada, un amico di vecchia data, capo villaggio in un lussuoso resort della costa ionica, che verrà coinvolto nel più banale degli scambi di ruolo. Ma il vero problenma è Spillo, un animatore toscano menefreghista…

Sky Cinema 1 – Mamma o papà?, Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco di tempo…

Fox – What We Do in The Shadows, tra horror e humor, torna la comedy che racconta come in un documentario le vicende di tre amici vampiri che hanno vissuto a Staten Island per oltre 100 anni.

(Nella foto Vasco Rossi)