Ascolti tv 30 giugno 2020: il film di Rai1 batte la replica del talent show di Canale5

Quanto basta 14,15%, Tu sì que vales 15,31% e #Cartabianca 6,68%

Martedì sera di fine giugno con il film in prima visione Tv Quanto basta su Rai1, che ha vinto la gara degli ascolti tv di prime time, registrando il 14,15% di share media con 2,759 milioni di telespettatori. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva fatto il 12,02% e 2,530 milioni con il film Il crimine non va in pensione.

Dietro la replica di Tu sì que vales su Canale5 con il 15,31% e 2,446 milioni d’italiani collegati. Il talent show di Maria De Filippi settimana scorsa in onda di giovedì aveva raccolto il 14,7% con 2,136 milioni.

Medaglia di bronzo per il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 6,68% e 1,252 milioni di contatti. Martedì scorso il programma di Bianca Berlinguer aveva fatto il 6,55% con 1,255 milioni, quindi ieri ascolti fotocopia.

Ascolti tv degli altri programmi

Sempre in tema di talk show di attualità, il debutto stagionale di In Onda prima serata su La7 ha registrato il 2,25% di share media con 445 mila spettatori, risultando la settima rete generalista.

In daytime C’è tempo per su Rai1 al 13,7%, mentre Ogni mattina su Tv8 ha registrato l’1,6% nella prima parte e lo 0,78% nella seconda. Al pomeriggio Detto fatto su Rai2 ha raccolto il 5,3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Quanto basta)