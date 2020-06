Stasera in Tv: cosa vedere martedì 23 giugno 2020

Su Rai 1 “Il crimine non va in pensione”, su Rai 2 “Squadra Speciale Cobra 11”, su Rai 3 “#Cartabianca”, su Rete 4 “Fuori dal coro”, su Canale 5 “Vittoria e Abdul”, Su Italia 1 “Le Iene Show”, su La7 “JFK – Un caso ancora aperto”, su Tv8 “Lo Hobbit”, su Nove “Deja Vu”, su Sky Cinema “Criminal ”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Operazione U.N.C.L.E.”, su Iris “La tortura della freccia”, su Rai Movie “Era mio padre

I programmi di prima serata in tv di martedì 23 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il crimine non va in pensione, tra carte, bocce e cruciverba al centro anziani “La Serenissima” la vita scorre tranquilla. Il placido alternarsi dei giorni e dei passatempi viene, però, scosso dal ricovero in ospedale di Edda, una signora sulla settantina ospite del centro, molto distinta, che ha accusato un malore da forte stress dopo aver perso i suoi risparmi scommettendo illegalmente. Edda altro non voleva che aiutare la figlia, e invece tutto è andato in fumo. Quando gli altri compagni del centro vengono a conoscenza della situazione di Edda decidono di aiutarla. Il piano è quello di rapinare il Bingo Avana, un luogo dove trascorrono abitualmente alcune ore per spezzare la monotonia della vita quotidiana. Sotto la guida dell’ex generale di brigata Alfio ed aiutati dal portantino napoletano Sasà, prende forma una banda simpatica e sgangherata formata da Donato, elegante ottantenne gay, ex autista di star cinematografiche, Romeo, ex stornellatore romano, single incallito e latin lover per vocazione, Ersilia, la più avanti nell’età ma vispa e calcolatrice, che gira sempre con una fiaschetta di cognac nella borsetta, bevendo di nascosto, Michele e Maria, una coppia bolognese amante del liscio, e Teresa, zia di Sasà…

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, Il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Era mio padre, Illinois, 1931. Mike, figlio di un sicario, scopre per caso la vera occupazione del padre. La vita di entrambi è destinata a cambiare, pericolosamente. Dal romanzo di Collins e Rayner.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Vittoria e Abdul, basato sull’omonimo romanzo, con Judi Dench. La storia vera dell’amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – La tortura della freccia, un sudista va a vivere con i pellerossa. La crudele morte di un ex nemico per mano del nuovo popolo lo farà tornare sui suoi passi.

Premium Cinema – Operazione U.N.C.L.E., in piena Guerra fredda, Napoleon Solo, ex ladro e ora agente della Cia, è costretto ad allearsi con Illya Kuryakin, agente del Kgb, nonostante le differenze e le ostilità, per fare fronte comune davanti a un pericolo più grande: un’organizzazione criminale internazionale, con base in Italia, sta cercando di costruire una nuova bomba atomica. I due agenti saranno aiutati da Gaby Teller, figlia di uno scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti e di cui adesso si sono perse le tracce.

Altre emittenti

La7 – JFK – Un caso ancora aperto, la coraggiosa inchiesta del procuratore distrettuale di New Orleans Jim Garrison sull’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy.

Tv8 – Lo Hobbit, La vicenda ruota attorno al personaggio di Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman, un tranquillo Hobbit della Contea che si trova coinvolto in un epico viaggio verso l’Est e le Montagne Nebbiose. La missione è riscattare il Regno Perduto dei Nani di Erebor in balia del terribile drago Smaug. Bilbo, raggiunto dal mago Gandalf il Grigio, (Ian McKellen) si avventura nelle Terre Selvagge, unendosi a una compagnia di tredici nani sotto la guida del guerriero Thorin Oakenshield (Richard Armitage). Ma nei tunnel dei Goblin, Bilbo s’imbatte in Gollum (portato alla vita, ancora una volta, dall’eccezionale Andy Serkis), una strana creatura tutta presa da un prezioso anello, il “suo tesoro”…

Nove – Deja Vu, Doug Carlin (Denzel Washington) è un agente dell’ATF, agenzia federale alle dipendenze del Ministero della Giustizia statunitense. Dopo un devastante attentato su un traghetto a New Orleans, il detective Carlin viene chiamato ad indagare in un modo del tutto inconsueto. Infatti l’FBI gli mette a disposizione una macchina in grado di “ripiegare” il tempo su se stesso e garantire l’accesso ad un mondo parallelo identico al presente, ma spostato indietro nel tempo di quattro giorni. Carlin e la sua squadra cercano disperatamente di inviare messaggi al Doug Carlin di quattro giorni prima. La chiave di tutto è una donna, Claire Kuchever (Paula Patton): evitando che lei compia una serie di eventi, verrebbe disinnescata anche la bomba sul traghetto. Ma quando Doug si accorge che ogni tentativo di inviare messaggi nel passato è vano, decide di rischiare in prima persona il viaggio nel tempo.

Sky Cinema 1 – Criminal, Bill Pope è un agente della Cia, ma durante una missione molto delicata viene ucciso. Sotto pagamento di una grossa somma di denaro, l’uomo aveva stretto un accordo con un hacker affinché quest’ultimo lo aiutasse a scongiurare un attacco terroristico. Quando Pope muore non resta altro da fare: rivolgersi al dottor Franks, scienziato in grado di trasferire la mente e i ricordi del defunto in un’altra persona, in questo caso Jerico Stewart, criminale della peggior specie detenuto nel braccio della morte.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

