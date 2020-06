Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 18 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 18 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Paradise Beach: dentro l’incubo, dopo la morte della madre, Nancy parte da sola per fare un po’ di surf su una spiaggia sperduta a lei cara. Dopo qualche attimo di calma, il male si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco…

Rai 3 – Ogni cosa è illuminata, Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

Rai Movie – The Sentinel, l’agente segreto Pete Garrison, capo della sorveglianza della First Lady americana, viene ingiustamente accusato di partecipare a un complotto per eliminare la coppia presidenziale. Ma Pete fugge e avvia un’indagine personale per sventare l’attentato e riscattarsi dall’accusa di tradimento.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – New Amsterdam, ritornano per una seconda imperdibile stagione l’amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York con le loro appassionanti vicende personali e professionali.

Italia 1 – Emigratis, giro del mondo sui generis targato Pio e Amedeo, legato da un unico denominatore comune: lo “scrocco”.

Iris – Spiriti delle tenebre, basato su una storia vera. Un ingegnere ed un cacciatore devono vedersela con due leoni che complicano la costruzione di una ferrovia.

Premium Cinema – Le crociate, Balian è un giovane maniscalco che ha perso la famiglia. Un giorno gli si presenta il nobile crociato Goffredo, che gli dichiara di essere suo padre e di volerlo portare con lui in Terra Santa. Balian decide di intraprendere quel viaggio. Ma durante il cammino Goffredo viene ferito a morte e Balian si ritrova da solo a dover difendere la strada per la Città Santa percorsa dai pellegrini. A seguito di un complotto ordito dagli alti dignitari della città, Balian dovrà affrontare l’esercito dei Saraceni..

Altre emittenti

La7 – Chernobyl, all’alba del 26 aprile 1986, all’01:23:40, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente evacuazione di una città e sancisce l’inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del mondo e il destino dell’Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.

Tv 8 – Un’estate da ricordare, Jessica Tucker, dottoressa, vedova, fatica a conciliare famiglia e lavoro. Decide, così, di fare una vacanza con la figlia, nella speranza di rinsaldare il loro legame. Le due volano nelle splendide Fiji, dove Jessica incontra Will, l’affascinante proprietario del resort…

Nove – Restaurant Swap, lo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo arriva in diverse città italiane e mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Si tratta di una gara di adattamento in cui i due dovranno scambiarsi il ristorante per un giorno.

Sky Cinema 1 – L’intruso, una giovane coppia di colore cerca e trova la casa dei suoi sogni nella Napa Valley. Era davvero il sogno di una vita e finalmente adesso possono gettare le basi del loro futuro insieme. C’è solo un piccolo ostacolo: colui che gli ha venduto l’abitazione. Apparentemente un tipo simpatico e amichevole, ha però il vizio di infiltrarsi continuamente nelle loro vite, come se, nonostante la vendita, considerasse la casa ancora di sua proprietà. Falcia il prato, fa le riparazioni, si aggira giorno e notte sul luogo…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

