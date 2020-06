Vieni anche tu nel salotto di Nunzia De Girolamo?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: l’ex deputata De Girolamo, fortemente voluta dal direttore Stefano Coletta, avrà un talk per soli uomini su Rai1. Dove, però, non si parlerà di politica: sarà una specie di “Harem" al maschile.

Da ministro a mattatrice tv. Programma Rai tutto per Nunzia

Quotidiano Nazionale, pagina 35, di Barbara Berti.

Se negli anni ’90 Catherine Spaak ospitava, a turno, tre donne famose nel suo Harem, adesso Nunzia De Girolamo è pronta per un salotto tv con solo uomini. Secondo indiscrezioni da viale Mazzini, l’ex deputata di Forza Italia condurrà un nuovo programma in seconda serata su Rai1: un appuntamento definito sulla carta come fuori dai cliché, non esattamente un talk show, ma un salotto con soli uomini dove la politica, però, non sarà di casa. A differenza di quanto accade nella sua di casa, dove destra e sinistra convergono sull’amore.

La De Girolamo, di professione avvocato, ha infatti alle spalle una lunga militanza in Forza Italia: è diventata coordinatrice del partito di Berlusconi a Benevento, sua città natale, nel 2007. L’anno successivo, con il Popolo delle Libertà è arrivata in Parlamento e nel 2013 da deputata è diventata Ministro delle politiche agricole con il governo Letta. Sposata dal 2011 con il deputato del Pd Francesco Boccia, attuale ministro per gli affari regionali del governo Conte Bis, Nunzia De Girolamo ha lasciato il segno con il tenero bacio scambiato con il compagno il giorno del giuramento al Quirinale, lo scorso settembre. Occasione in cui ha rubato la scena alle ministre e first lady.

Nuova carriera in tv

In tanti hanno definito la storia (politica e personale) della coppia una House of Cards delle “Due Sicilie” (lui è pugliese, lei è sannita, entrambi sono in Parlamento nel 2008 anche se siedono su sponde opposte), in riferimento alla celebre serie tv pop politica statunitense. Per il nuovo programma, la De Girolamo sarebbe stata scelta dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, semplicemente perché funziona in tv.

(Nella foto Nunzia De Girolamo)