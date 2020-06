Rai, Salini mani di forbice

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: tagli del 10-20% ai compensi di artisti e dirigenti. Divieto ai conduttori di essere anche produttori (come Fabio Fazio). Tetto del 30% degli artisti che un agente può avere in un programma. Oggi in viale Mazzini riunione di fuoco.