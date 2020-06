Al valzer dei conduttori Rai danza solo la Isoardi

Il valzer dei conduttori. Mezza rivoluzione a Rai1

Il Quotidiano del Sud, pagina 14, di Marco Castoro.

Ultimi giorni per trovare la quadra dei conduttori Rai in vista dell’estate e della prossima stagione autunnale. Su Rai1 conferma per Eleonora Daniele. Anno sabbatico per Caterina Balivo e stop a Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. Quest’ultima sarà rimpiazzata dal nuovo programma di Antonella Clerici. La Prova del Cuoco si ferma ai box e la conduttrice sarà una delle concorrenti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, sta cercando di portare sulla rete ammiraglia due volti di Agorà di Rai3. Serena Bortone (che potrebbe prendere lo spazio nel primo pomeriggio che apparteneva alla Balivo) e Monica Giandotti. Quest’ultima è in lizza per la conduzione di Unomattina, versione autunnale. Anche se non c’è ancora la firma sul contratto.

Cosa succede a Rai2

Su Rai2 conferme per Giancarlo Magalli, Bianca Guaccero, Luca e Paolo con Mia Ceran. Da ottobre il sabato pomeriggio nuovo programma con Paola Perego. Per quanto riguarda Rai3 invece Franco Di Mare vuole Benedetta Rinaldi. Un’altra conduttrice in lizza per un posto è Luisella Costamagna (Agorà?).

(Nella foto Elisa Isoardi)