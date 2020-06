Un altro corteggiatore per i diritti Tv del calcio

Trattativa Lega-Cvc, entra in campo anche il fondo Fsi

Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi e Carlo Festa.

Nuovo capitolo nella trattativa in corso fra il private equity internazionale Cvc e la Lega Serie A per trovare un accordo sui diritti tv del massimo campionato di calcio. Nella partita entra infatti in campo anche Fsi, investitore di private equity italiano partecipato da grandi fondi sovrani. Secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore il gruppo finanziario guidato da Maurizio Tamagnini avrebbe avviato discussioni sia con alcuni presidenti della Serie A, sia con la Lega presieduta da Paolo Dal Pino sia con il fondo Cvc per studiare un investimento di minoranza nel nuovo veicolo. Proprio Cvc ha in corso trattative in esclusiva con la Lega: punta a investire 2,2 miliardi per avere il 20% di una «media company», dove dovrebbero confluire i diritti tv del calcio della Serie A per dieci anni a partire dal 2021.

L’esclusiva di Cvc scadrà a fine giugno. L’assemblea della Lega Serie A si è riunita venerdì scorso ed è stato fatto solo un aggiornamento sullo stato delle discussioni. Un comitato di presidenti (Andrea Agnelli della Juve, Aurelio De Laurentils del Napoli, Claudio Lotito della Lazio e Luca Percassi per l’Atalanta) sta valutando l’offerta del fondo internazionale in questa fase iniziale. Nelle prossime settimane la Lega nominerà anche un advisor finanziario, in modo da analizzare la proposta di Cvc in modo più analitico.

(Nell’immagine il logo della Serie A)