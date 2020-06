Sky: vietata l’esclusive dei diritti web della Serie A

MilanoFinanza, pagina 16, di Francesco Bertolino.

Per Sky torna il divieto di esclusiva sulle piattaforme Internet. Ieri, come reso noto da milanofinanza.it, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio che a sua volta aveva annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Con l’accoglimento dell’appello dell’Antitrust si torna così alla situazione precedente. Sky non potrà «stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi e per i canali lineari per le piattaforme internet in Italia» fino al 2022, in particolare per quanto riguarda i diritti tv della Serie A.

Con l’acquisizione di R2-Mediaset Premium infatti, Sky ha «rafforzato la sua posizione dominante sul mercato dei servizi televisivi a pagamento (mercato delle paytv) in modo tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza», si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce quanto deciso dall’autorità presieduta da Roberto Rustichelli.

La risposta di Sky

«Si tratta di una decisione inattesa e più pesante del previsto», ha commentato Sky che, assistita dall’avvocato Angelo Clarizia, già vicecommissario della Figc, sta valutando possibili iniziative fra cui, pare, la revocazione della sentenza. La pronuncia rischia infatti di cambiare i presupposti di base per la predisposizione della prossima asta dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Il relativo bando andrà ora rivisto in vista della pubblicazione, attesa non prima di settembre. Non potendo più ottenere l’esclusiva web, difficilmente Sky potrà replicare l’offerta vincente di 780 milioni presentata per le stagioni 2018-2021.

