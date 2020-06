Diletta Leotta: Le notizie pubblicate sul furto a casa mia sono false

Diletta Leotta è il volto di punta di Dazn

Diletta Leotta, durante le settimane di lockdown, imperversava sui media di gossip per le sedute di fitness sul suo balcone: praticamente un Grande Fratello a opera dei paparazzi armati di teleobiettivi dai palazzi di fronte al suo appartamento in zona Porta Nuova a Milano. L’abbiamo vista fare ginnastica e amoreggiare con il suo fidanzato Daniele Scardina, nome da pugile King Toretto, mentre pochi giorni fa è stata vittima di un furto. Quando era a fuori a cena, infatti, i ladri si sono introdotti in casa sua.

Fake news

I giornali hanno parlato di un furto per un valore di 150 mila euro, tra orologi, gioielli e contanti, ma la giornalista di Dazn oggi, attraverso i social, ha voluto smentire le voci riguardanti l’ammontare del danno e l’ha fatto anche con un pizzico di ironia:

«Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate: i ladri dovevate immortalare… ci saremmo divertiti tutti di più».

(Nella foto Diletta Leotta)