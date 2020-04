Chi volete voi? Cristina Parodi o Diletta Leotta?

Cristina Parodi pronta per Tv8

il Giornale, pagina 27.

(..) dalle parti di Sky, si sta ragionando su un nuovo contenitore del mattino, un programma quotidiano di infotainment su Tv8, il canale in chiaro del broadcaster satellitare che andrebbe a completare la programmazione quotidiana. Partenza tra agosto e settembre. E, come rivela Tvblog, si stanno già studiando i nomi degli anchorman in postazione. In pole position pare ci siano Alessio Viola, volto di Skytg24. E, dall’esterno, Cristina Parodi, la giornalista ferma da un anno dopo l’esperienza non brillante a Domenica In che si è conclusa con il programma La prima volta. Al vaglio anche altre candidate come Bianca Guaccero, Francesca Fialdini, Diletta Leotta, Elenoire Casalegno. Insomma un palinsesto in divenire che l’emergenza sta contribuendo a costruire.

(Nella foto Cristina Parodi)