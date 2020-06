Ascolti tv 5 giugno: Amici Speciali fa 3,2 milioni (16,6%) incoronando Irama. Il coraggio di Angela 3,178 (14,1%). Nuzzi su Crozza e Zoro

Su Canale 5 Amici Speciali a 3,2 milioni e 16,6%. Su Rai1 il film tv Il coraggio di Angela in replica 3,178 mln e 14,1%. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious 1,471 mln e 6,4%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,332 mln e 5,4%. Su Rete4 Quarto Grado 1,275 mln e 6,6%. Su Rai2 Sabbia rosso sangue 1,256 mln e 6,34%. Su La7 Propaganda Live 1,029 mln e 5,4%. Su Rai3 Notti magiche 502mila ed il 3,1%.

Ascolti Tv dinamiche: in vetta De Filippi, bene la replica con Lunetta Savino. Sulla stessa linea i film di Rai2 e Italia1 e Nuzzi.

Ha vinto Irama, davanti a Michele ed Alessio. Si è conclusa così la puntata finale di Amici Speciali che ieri – nella serata tv del 5 giugno – affrontava un altro film tv con Lunetta Savino. Nella griglia della prima serata – oltre alle proposte delle ammiraglie – c’erano poi tre film (due in prima tv) e quindi Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi e Maurizio Crozza su Nove. Questo l’ordine di arrivo dei meter di Auditel considerato il numero di spettatori, ma anche la durata delle trasmissioni.

Su Rai1 la replica di Il coraggio di Angela ha conseguito 3,178 milioni ed il 14,1%. Su Canale 5 ha fatto meglio ed ha vinto la serata, chiudendo prima dell’una di notte, l’ultimo appuntamento con Amici Speciali, spin off originale della trasmissione con Maria De Filippi alla conduzione. Lo show ha conquistato 3,2 milioni ed il 16,6%.

Su Rai2 il film in prima visione Sabbia rosso sangue ha riscosso 1,256 milioni di spettatori ed il 6,34%. Più o meno sulla stessa linea ha corso il film di Italia1 (2 Fast 2 Furious ha avuto infatti 1,471 mln e il 6,4%), mentre quello in prima tv di Paolo Virzì su Rai3 (Notti magiche a 502mila ed il 3,1%) è finito in coda, ultimissimo.

Ecco la graduatoria degli altri secondo i meter. Più ascolti per Crozza, più share per Nuzzi, Zoro in linea e più forte nel finale

Su Rete4 Quarto Grado ha riscosso 1,275 milioni di spettatori e 6,6%. Su Nove Fratelli di Crozza ha avuto a 1,332 milioni e 5,4%. Su La7 Propaganda Live ha avuto 1,029 milioni ed il 5,4%.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5,3 milioni di spettatori con il 21,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4 milioni di spettatori con uno share del 16,5%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei 2,450 milioni di spettatori e 18%, L’Eredità 3,831 milioni di spettatori e 21,92%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,743 milioni di spettatori e 13,5%, Avanti un Altro 3milioni di spettatori e 17,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Amici Speciali)