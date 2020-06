Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 5 giugno 2020

Su Rai 1 “Il coraggio di Angela”, su Rai 2 “Sabbia rosso sangue”, su Rai 3 “Notti magiche”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici speciali”, Su Italia 1 “2 Fast 2 Furious”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Gods of Egypt”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”, su Iris “Original Sin”, su Rai Movie “Still Alice”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 5 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il coraggio di Angela, la storia di Angela, l’imprenditrice che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla camorra, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori…

Rai 2 – Sabbia rosso sangue, alla fine di una festa sulla spiaggia, Jule, una studentessa, viene trovata uccisa. Il principale indiziato è Sven, il fi glio di Hella Christensen, un’ex agente di Polizia, già scossa per la recente separazione…

Rai 3 – Notti magiche, Roma, estate dei mondiali di calcio del 1990. Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Teve re e i principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione glorio sa del Cinema Italiano.

Rai Movie – Still Alice, la professoressa Alice Howland è una stimata docente di neuroscienze alla Columbia University felicemente sposata e madre di tre figli. Quando si perde nel suo quartiere si rende conto che le sta accadendo qualcosa di tremendo: il morbo di Alzheimer sta lentamente impossessandosi della sua memoria. Oscar come migliore attrice a Julianne Moore nel 2015.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici speciali, dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che riparte.

Italia 1 – 2 Fast 2 Furious, secondo capitolo della saga con protagonista l’ex poliziotto Brian O’Conner, Paul Walker, reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro di corse clandestine.

Premium Cinema – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, New York, 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Iris – Original Sin, il ricco esportatore di caffé cubano Luis (Antonio Banderas) è alla ricerca di una moglie. E lo fa per… corrispondenza! All’annuncio risponde l’americana Julia (Angelina Jolie) che gli invia una sua foto. L’affare si combina e Julia raggiunge il suo sposo. La donna si rivelerà molto più bella del previsto. E’ solo la foto a non renderle giustizia?

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Ospite, in collegamento, il regista Mathieu Kassovitz, con il quale si parlerà dei tragici fatti degli Stati Uniti. Nuovo reportage di Diego Bianchi che ha filmato la manifestazione del centro destra. Ci saranno immagini anche delle proteste contro l’ondata di razzismo nelle diverse città statunitensi. Spazio, inoltre, al gradito ritorno di Gipi con il quale sarà commentata l’attualità, alle parodie di Fabio Celenza, ai fumetti di Zerocalcare e al nuovo monologo di Andrea Pennacchi sui “muri” – i divieti di soggiorno post covid. Ospite musicale sarà la cantante Elodie. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Gods of Egypt, un tempo, nell’Antico Egitto, dei e uomini convivevano pacificamente. Per il re Osiride è giunto il momento di lasciare il trono al figlio Horus, ma il fratello minore, Set, con un inganno, pugnala a morte Osiride e strappa gli occhi al nipote, senza ucciderlo, grazie all’intervento della dea Hathor. Un anno dopo, la bella Zaya, molto devota a Horus, chiede a Bek, giovane e coraggioso ladro innamorato di lei, di rubare gli occhi dal luogo in cui sono stati nascosti e restituirli al dio.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto The Big Bang Theory)