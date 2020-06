Stasera in Tv: cosa vedere sabato 6 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 6 giugno 2020

RAI

Rai 1 – Buon Compleanno… Pippo, anche quest’anno la Rai vuole festeggiare la sua stella più grande con una puntata ricca di materiale di repertorio, intrattenimento dal vivo, ospiti e una fantastica serie di omaggi dedicati a… ”l’uomo che ha inventato la TV”.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Liberi tutti, Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Rai Movie – Quelli della “San Pablo”, Cina, 1926. Un gruppo di Marines viene coinvolto nella Rivoluzione Nazionalista di Chiang Kai-shek. Otto candidature agli Oscar 1967. Da “La San Pablo” di Richard McKenna.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Asterix alle Olimpiadi, Asterix e Obelix, rispettivamente Clovis Cornillac e Gerard Depardieu, devono vincere le Olimpiadi per permettere ad Alafolix di sposare la principessa Irina.

Premium Cinema – The Nun, abbazia di St. Carta, Romania, 1952. Una giovane suora di un convento di clausura si suicida, dopo essere stata a contatto con qualcosa di misterioso e terribile. Incaricato da alti prelati della Città del Vaticano, l’esperto padre Burke cerca di investigare su quanto accaduto in Romania. L’indagine si prospetta molto complessa, l’accesso al convento di clausura ha infatti dei rigidi limiti e perciò ad accompagnarlo c’è sua sorella Irene, una giovane novizia che, in un convento inglese, deve ancora prendere i voti.

Iris – Il fuggitivo, Richard Kimble, noto chirurgo di Chicago, rientra a casa dall’ospedale dopo un’operazione d’urgenza. L’accoglienza è a dir poco tragica. Un intruso con un braccio artificiale prima lo aggredisce, poi fugge lasciandolo con la moglie moribonda tra le braccia. All’arrivo della polizia Kimble accusa il misterioso aggressore, ma la totale mancanza di tracce di effrazione, gli gioca contro. L’uomo viene arrestato e quindi condannato per omicidio. Durante il trasporto verso la prigione il tentativo di fuga di un altro detenuto provoca un incidente e dà a Kimble l’occasione per scappare. Per lui inizia una folle corsa alla ricerca del vero assassino. Sulle sue tracce un mastino dell’U.S. Marshal: Sam Gerard.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Witness, Philadelphia. Samuel Lap, un bambino Amish, mentre si trova in città insieme alla madre Rachel, assiste involontariamente a un omicidio. La vita del piccolo è ora seriamente in pericolo. Il caso viene affidato a John Book (Harrison Ford, che per questa interpretazione ottenne una nomination dall’Academy come miglior attore protagonista). Non appena inizia le indagini Book si trova in una situazione inaspettata. I suoi superiori cercano in tutti i modi di osteggiarlo. L’uomo è costretto a riparare nella comunità Amish. Ma coloro che vogliono mettere a tacere l’unico testimone non gli daranno tregua…

Tv8 – Agente 007 – Vendetta privata, Franz Sanchez, signore della droga, fa uccidere la moglie di Felix, un amico e collega di James Bond. Felix, a sua volta, gettato in acqua tra gli squali, rimane gravemente ferito. Bond è deciso a vendicarlo. Ma M. gli intima di fermarsi. Sanchez è di compentenza dell’MI6, non dei Servizi Segreti di Sua Maestà. 007 è, però, irremovibile. Date le dimissioni, riprende la sua personale caccia all’uomo.

Nove – Storia di una ladra di libri, nella Germania della Seconda Guerra Mondiale la giovane Liesel, ancora preda del dolore per la tragica morte del fratellino, avvenuta solo pochi giorni prima, viene affidata dalla madre, incapace di occuparsi di lei, ad Hans Hubermann, un buon uomo, e alla moglie di lui, Rose, una donna che da subito si presenta piuttosto irritabile. La ragazzina fatica ad adattarsi sia ai nuovi genitori sia ai compagni di scuola, che la deridono perché non sa leggere. Liesel, coraggiosa e vivace, non si abbatte e decide di reagire trovando un alleato nel padre adottivo. Lui le insegna a leggere il suo primo libro, “Il manuale del becchino”, che Liesel ha rubato vicino alla tomba dove era stato appena seppellito il suo fratellino. Pian piano la ragazzina comincia a legarsi alla nuova famiglia, si appassiona alla lettura e fa amicizia con Max, un ebreo che i suoi genitori nascondono nello scantinato…

Sky Cinema 1 – Adaline, Adaline Bowman, nata nel 1908, all’età di 29 anni cessa misteriosamente di invecchiare, in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adaline passa i decenni a cambiare casa e vita, ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo stesso aspetto fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima vista, la determinazione di Adaline comincia a vacillare. L’attrazione per Ellis ha delle radici molto lontane…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Pippo Baudo)