Stasera in Tv: cosa vedere martedì 2 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 2 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Non mollare mai – Storie tricolori, una serata evento a favore della Croce Rossa Italiana nella cornice dello Sport per unire tutti attraverso passione, emozioni, vittorie e sconfitte, con Ospiti e grandi Campioni. A favore della Croce Rossa Italiana Conduce Alessandro Zanardi

Rai 2 – Prima di lunedì, Marco e Andrea, a bordo di una grossa automobile, si scontrano con la 500 di Carlito Brigante, il quale, come indennizzo dei danni riportati dalla sua macchina, affida loro la consegna di un gigantesco e misterioso uovo di Pasqua, che dovranno portare da Torino a Torre del Greco.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Una notte con la regina, 8 maggio 1945, Giornata della Vittoria. In tutta Europa si festeggia la pace e le principesse Elizabeth e Margaret vogliono unirsi ai festeggiamenti. Le due ragazze sperimenteranno i primi, romantici, battiti del cuore in una notte piena di emozioni, ma anche di pericoli.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – La Cattedrale del Mare, XIV secolo: in cerca di libertà, il servo Bernat fugge a Barcellona per salvare suo figlio, Arnau, dagli abusi dei signori feudali.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Nella valle della violenza, 1890, Paul arriva in una piccola citta’ per vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara.

Premium Cinema – Interstellar, in un futuro prossimo venturo, il pianeta Terra sta diventando un ambiente inabitabile per l’uomo. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l’umanità.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Casino Royale, in questa “puntata” della saga, la spettacolarità dell’azione è messa assolutamente in primo piano, con diverse scene girate in esterni d’incanto alle Bahamas, a Praga, Karlovy Vary, Loket, Venezia e al Lago di Como. Si parte da un Casino del Madagascar, dove Bond si è iscritto a un torneo di poker…

Nove – Una perfetta via di fuga, Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich), sposi novelli, partono alla volta delle Hawaii per la luna di miele. Giunti sul posto decidono di fare un’escursione a una delle più belle, e remote, spiagge hawaiane. Sul loro cammino incontrano un gruppo di escursionisti che discutono, evidentemente spaventati, dell’orribile omicidio di una coppia di sposi. Omicidio avvenuto proprio nella località dove Cliff e Cydney sono diretti. I due si chiedono se sia il caso di tornare a casa. Poi, complice l’incontro con un’altra coppia, decidono di continuare l’avventura…

Sky Cinema 1 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw, chiamati dalla CIA, Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge stringono un sodalizio quando un’agente dell’MI6, per impedire il furto di un micidiale virus che potrebbe decimare l’intera razza umana, si inietta le capsule della malattia e si dà alla fuga, seminando il micidiale superuomo Brixton. I due si detestano, ma mentre Hobbs non è uno che lascia un caso a metà, Deckard, oltre ad avere un conto in sospeso con Brixon, sembra essere direttamente coinvolto negli affetti..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Alex Zanardi)