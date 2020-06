Stasera in Tv: I programmi di lunedì 1 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 1 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, l’omicidio di un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame accoglie il commissario Montalbano, appena arrivato a Vigàta. Gli basta poco per capire che le indagini stanno andando nella direzione sbagliata. Didascalia 80 min 23:45 80 min

Rai 2 – Brignano, tutto casa e teatro!, Enrico Brignano riflette sulle ossessioni legate al tempo che fugge, in un nuovo spettacolo tutto da ridere, fra ricordi del passato e progetti per il futuro.

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Brimstone, Dakota Fanning è Liz, una ragazza muta, sposata e con due figli che lavora come ostetrica. La sua vita scorre tranquilla fino all’arrivo in paese del fanatico e brutale reverendo Preacher.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Dunkinrk, 3 Premi Oscar per la rocambolesca Operazione Dynamo, la miracolosa evacuazione navale delle truppe Alleate durante la II Guerra Mondiale.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Din Don – Una parrocchia in Due, Donato, un manager musicale cialtrone con i debiti, con uno stratagemma finge di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco nella Chiesa di Don Dino. C’e’ però un problema, la chiesa del prete è sempre vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano, che ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino, ma a poco a poco, i modi stravaganti di “Don Donato” cominciano ad attrarre i fedeli…

Iris – I nuovi eroi, il sergente Scott e il soldato Luc, morti combattendo in Vietnam, vengono criogenati e trasformati in soldati invincibili.

Altre emittenti

La7 – Witness, Philadelphia. Samuel Lap, un bambino Amish, mentre si trova in città insieme alla madre Rachel, assiste involontariamente a un omicidio. La vita del piccolo è ora seriamente in pericolo. Il caso viene affidato a John Book (Harrison Ford, che per questa interpretazione ottenne una nomination dall’Academy come miglior attore protagonista). Non appena inizia le indagini Book si trova in una situazione inaspettata. I suoi superiori cercano in tutti i modi di osteggiarlo. L’uomo è costretto a riparare nella comunità Amish. Ma coloro che vogliono mettere a tacere l’unico testimone non gli daranno tregua…

Tv8 – Sette anime, Ben Thomas è un uomo divorato dai sensi di colpa che decide di intraprendere un cammino di redenzione cambiando la vita a sette sconosciuti. Queste sette persone, che sono state scelta da Ben con cura e a loro insaputa per far parte del suo piano di riscatto, hanno un’unica cosa in comune: si ritrovano a vivere un momento della propria vita in cui hanno bisogno di aiuto. Niente dovrebbe ostacolare il piano di Ben, o almeno così pensa lui, che non si aspetta di innamorarsi proprio di una dei sette estranei, Emily…

Nove – Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, la goffa e timida Molly Mahoney (Natalie Portman), manda avanti da qualche tempo il negozio di giocattoli del signor Magorium. Non si tratta, però, di un negozio come gli altri. La bottega, infatti, oltre ad essere tanto grande quanto bizzarra, nasconde un segreto: è, a tutti gli effetti, un luogo magico dove non è difficile incontrare burattini che prendono vita, mini dinosauri che si muovono e orsacchiotti che abbracciano i bambini. Giunto alla venerada età di 234 anni, Magorium sa che è giunto il momento di andare per la propria strada. Così affida la bottega a Molly. Ma i giocattoli non sembrano dello stesso parere e accade il finimondo…

Sky Cinema 1 – Alita: Angelo della battaglia, corre l’anno 2563 e nella Città di Ferro il dottor Dyson Ido ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti, perlustra la discarica dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem e qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo, mai utilizzato, che aveva preparato per sua figlia Alita. La ragazza non non ricorda nulla della sua vita passata fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali che la rende una spietata cacciatrice di taglie..

Fox – 911: Lone Star, protagonisti di questo spin-off di “911”, che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, sono Rob Lowe, capitano dei Vigili del fuoco, e Liv Tyler, leader di un’unità medica speciale.

(Nella foto Il giovane Montalbano)