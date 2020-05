Stasera in Tv: cosa vedere sabato 30 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 30 maggio 2020

RAI

Rai 1 – Gigi, questo sono io, il popolare cantautore napoletano racconta la sua vita, le grandi soddisfazioni e i momenti difficili, il talento e la co stanza, la voglia di spiccare il volo, attraverso le parole e la musica, dal suo repertorio e con l’aiuto amichevole di formidabili ospiti.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Liberi tutti, Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Rai Movie – Remember, il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Garfield 2, Garfield sbarca in Inghilterra e prende il posto di Prince, un gatto di stirpe reale che ha appena ereditato un castello.

Premium Cinema – L’uomo d’acciaio, rivisitazione contemporanea del personaggio di Superman. Quando la civiltà kryptoniana sta per giungere alla fine, Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van spediscono il loro figlio neonato Kal-El, unico erede della razza, sulla Terra all’interno di una navetta spaziale. Atterrato nella periferia della cittadina di Smallville in Kansas, il piccolo viene trovato da una coppia di contadini, che lo cresce come un figlio, battezzandolo Clark. Quando la Terra verrà attaccata dagli alieni, userà i suoi superpoteri.

Iris – Ransom, un gruppo di delinquenti rapisce Sean, figlio di Tom, facoltoso imprenditore che trasforma il riscatto in taglia sui rapitori.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Un colpo perfetto, Londra, primi anni Sessanta. Laura Quinn, dirigente americana della London Diamond Corporation, viene ingiustamente licenziata. In cerca di vendetta, la donna finisce per accettare di aiutare il signor Hobbs, custode prossimo alla pensione, a svuotare il caveau dell’azienda. Hobbs sostiene di aver escogitato il piano perfetto. La loro impresa arriverà a mettere in serio pericolo l’intero sistema economico mondiale….

Tv8 – Agente 007 – Zona pericolo, dopo una rischiosa esercitazione del SIS a Gibilterra, che si rivela una trappola per colpire gli agenti britannici, James Bond viene inviato a Bratislava per organizzare diserzione del generale russo Georgij Koskov (Jeroen Krabbé). Sulla sua strada, Bond incontra Kara Milovy (Maryam d’Abo), un’affascinante violoncellista…

Nove – L’amore bugiardo, North Carthage, Missouri. Nel giorno del suo quinto anniversario di matrimonio, Nick Dunne denuncia alla polizia la scomparsa di sua moglie, Amy. Sotto la stretta delle forze dell’ordine, chiamate a far luce sulla misteriosa sparizione della donna, e a causa del crescente accanimento mediatico, il ritratto tratteggiato da Nick di un’unione felice e beata comincia a sgretolarsi. Ben presto le sue menzogne, gli inganni, i comportamenti equivoci e i discorsi elusivi fanno nascere in tutti la stessa oscura domanda: Nick Dunne ha ucciso sua moglie?

Sky Cinema 1 – Figli, Nicola e Sara sono una giovane coppia come tante altre, hanno una figlia di sei anni e più o meno se la cavano con i problemi della quotidianità fino a quando scoprono che è in arrivo il secondo figlio. Inizialmente sembra tutto bellissimo, ma poco a poco capiscono che un secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria e aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficili da gestire…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Ciao Darwin)