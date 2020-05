Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 29 maggio 2020

Su Rai 1 “Il figlio della Luna”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Euforia”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici speciali”, Su Italia 1 “Fast & Furious”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Pelè”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “Shazam!”, su Iris “Dark Places”, su Rai Movie “90 minuti in Paradiso”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 29 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il figlio della Luna, Carmelo e Lucia sono una coppia siciliana di modesta estrazione e scarsa cultura che si ritrova a dover crescere un bambino affetto da gravi menomazioni, causate da leggerezze a livello medico al momento del parto. Danneggiato nel fisico e nel linguaggio, il ragazzo è aiutato dal coraggio di una madre mai doma a crescere e studiare come i coetanei. Ben presto si appassiona alla fisica, arrivando da adulto a far modificare una legge che prevedeva per i ricercatori universitari una “sana e robusta costituzione”. Il film è basato sulla storia vera di Fulvio Frisone, il fisico sardo afflitto da un grave handicap sin dalla nascita che, grazie alla dedizione della sua famiglia, ha vinto la battaglia contro la diversità. Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Euforia, Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obb liga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Rai Movie – La verità negata, ispirato a una vicenda realmente accaduta e al best-seller scritto da Deborah E. Lipstadt, racconta la battaglia legale dell’autrice contro David Irving che la accusò di diffamazione quando lei lo definì un negazionista dell’Olocausto.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici speciali, dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che riparte.

Italia 1 – Fast & Furious, primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine. Vin Diesel e’ Dom Toretto, asso delle corse e Paul Walker l’agente O’Conner.

Premium Cinema – Shazam!, Thaddeus è un bambino non considerato dal fratello maggiore e dal padre, finché non si ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all’antico mago Shazam, che lo mette alla prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere ossessionato dall’occasione che ha perduto. Dagli anni 80 si arriva ai giorni nostri, quando Thaddeus finalmente riesce a ottenere terribili poteri, ma il mago a sua volta trova un giovane a cui donare straordinarie capacità..

Iris – Dark Places, thriller con Charlize Theron. Libby , l’unica sopravvissuta al massacro della sua famiglia testimonia contro l’assassino: suo fratello.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Grande ospite in collegamento sarà la star della musica internazionale Ben Harper, cantante e chitarrista statunitense che presenterà il suo nuovo singolo Don’t let me disappear, e con lui si parlerà anche dei recenti e sconvolgenti fatti di Minneapolis. Nuovo reportage di Diego Bianchi che, tra le altre cose, è tornato al baobab a documentare la situazione del luogo post covid. Spazio, inoltre, al ritorno di Zerocalcare che proporrà un suo nuovo e inedito cartoon, a Lello Arena per commentare con lui ancora notizie di “surreale” attualità, all’attore Lorenzo Gioielli che si esibirà live in un suo monologo, alle parodie di Fabio Celenza e ai video di Memo Remigi. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Pelè, il film racconta la storia di Edson Arantes do Nascimento. Brasiliano, è nato in povertà, affrontando un’infanzia difficile nelle favelas. Figlio di un ex calciatore, raggiunge la gloria a soli diciassette anni, quando trascina la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958, diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi e conquistando altre due Coppe del Mondo. “Pelé” è il nome che ha consegnato alla storia un uomo la cui grandezza ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre.

Fox – Modern Family, Mitch è in difficoltà all’idea di lasciare la sua vecchia vita, e sarà Gloria a venirgli in aiuto. Intanto, Phil e Claire partono per un viaggio.

(Nella foto Amici Speciali)