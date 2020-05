Stasera in Tv: cosa vedere domenica 17 maggio 2020

Su Rai 1 “L’allieva”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Un giorno in pretura”, su Rete 4 “Troy”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “2 Single a nozze”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del BarLume”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Le ragazze del Coyote Ugly”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “King Arthur”, su Iris “Molto forte, incredibilmente vicino”, su Rai Movie “Ricomincio da noi”.

I programmi di stasera in tv di domenica 17 maggio 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Un giorno in pretura –Gloria Rosboch truffata dall’amore, seconda ed ultima parte del processo per la morte della professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea, Gloria Rosboch. Gabriele Defilippi ha confessato l’omicidio della donna, alla quale aveva truffato la somma di 187.000 euro, ed è stato condannato con il rito abbreviato a trent’anni di prigione. Ma oggi il processo è a carico della madre di Defilippi, Caterina Abbattista, accusata di avere concorso nell’omicidio della professoressa. Ma è possibile che la madre sia stata complice del figlio in un delitto così orrendo?

Rai Movie – Ricomincio da noi, quando Sandra, una signora dell’alta borghesia inglese, scopre che il consorte la tradisce da anni con la sua migliore amica, lo abbandona e si rifugia dalla sorella, Elizabeth, che non frequenta da molto tempo e che la coinvolgerà nella sua vita più modesta ma movimentata. A un corso di ballo per la terza età, Sandra, inizialmente diffidente, conosce un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Sarà l’occasione per riprendere in mano la propria vita.

Mediaset

Rete 4 – Troy, film liberamente ispirato all’Iliade di Omero, con un cast stellare, capeggiato da Brad Pitt ed Eric Bana nei panni rispettivamente di Achille ed Ettore.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – 2 Single a nozze, commedia con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare a sbafo e abbordare ragazze. Ma nell’ultimo di questi qualcosa va storto.

Iris – Molto forte, incredibilmente vicino, è passato del tempo dal “giorno piu’ brutto”, ma Oskar Schell non si da’ pace. Suo padre lo ha lasciato con una missione incompiuta.

Premium Cinema – King Arthur: il potere della spada, è guerra tra uomini e maghi. Mordred, un grandissimo mago e i suoi eserciti si scagliano contro Camelot con l’assalto finale al castello di Uther Pendragon. Ma nemmeno un nemico tanto spaventoso può alla fine nulla contro il potere di Excalibur. Solo il “prescelto” potrà estrarre la spada dalla roccia e l’unico a salvarsi è proprio il figlio di Uther, allontanatosi in una barca e trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove verrà trovato e cresciuto in un bordello da prostitute, che gli daranno il nome di Artù…

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Le ragazze del Coyote Ugly, Violet Sanford è una ragazza del New Jersey che aspira a diventare una cantautrice, ma convive con la paura del palcoscenico. Decisa ad inseguire il suo sogno, lascia la casa dove vive con il padre Bill alla volta di New York. Dopo varie peripezie che la mettono a confronto con la spietatezza del mondo musicale, trova lavoro al Coyote Ugly, locale dove avvenenti bariste intrattengono i clienti con balli sexy. Violet si fa trasportare da quel mondo e dimentica il motivo per cui era arrivata a New York…

(Nella foto Che Tempo Che Fa)