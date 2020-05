Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 14 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 14 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Poco di tanto, facciamo un salto indietro rivivendo con Maurizio Battista, tra nostalgia ed ironia, un passato che ci sembra nel contempo vicino e lontano. In questa puntata, ci tuffiamo negli anni ’60.

Rai 3 – Nemico pubblico, a Baltimora, Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency (che dipende dal Dipartimento di Stato) non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Nella stessa città, Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie

Rai Movie – Molly’s Game, la storia vera di Molly Bloom, che da speranza olimpica dello sci si trasformò nella regina di un gigantesco impero del gioco clandestino a Hollywood.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Una festa esagerata, Gennaro, Vincenzo Salemme, non bada a spese per il diciottesimo compleanno di sua figlia. Ma un “imprevisto” rischia di rovinare la festa.

Italia 1 – Hunger Games – La ragazza di fuoco, capitolo II della saga con Jennifer Lawrence. Katniss e Peeta, vinti gli Hunger Games, sono diventati i simboli della rivoluzione.

Iris – Poseidon, capitolo 3 della trilogia dell’acqua di Petersen, con Kurt Russel: un’onda anomala rovescia il Poseidon ed un gruppo di passeggeri cerca disperatamente di sopravvivere.

Premium Cinema – L’ultima discesa, Eric LeMarque, ex giocatore di hockey professionista, è ormai un tossicodipendente autolesionista che deve mettere alla prova i propri limiti. S’imbarca così in un pericoloso fuoripista con lo snowboard sulla Sierra Nevada. Si scatena una tormenta di neve e l’atleta rimane prigioniero della montagna, in balia delle intemperie. Tratto dall’autobiografia Crystal Clear, basata sulla storia vera occorsa a Eric LeMarque e di una delle spettacolari cronache raccontate sulla lotta tra uomo e natura.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Agente 007 – Il domani non muore mai, 007 in missione contro il tempo per sventare i piani di un magnate delle telecomunicazioni che minaccia di far scoppiare una guerra mondiale.

Nove – Prima o poi mi sposo, Mary Fiore organizza matrimoni. E’ bella, decisa, superorganizzata e ambiziosa. Un giorno, camminando per strada, rimane incastrata con il tacco di una scarpa in un tombino. La situazione si fa pericolosa quando un bidone della spazzatura si sgancia e scivola minacciosamente verso di lei. Un’occasione per il cavaliere di turno di trarla d’impiccio. Lui è bello, galante, affascinante, medico. Unico difetto sta per sposarsi e Mary è stata scelta per organizzare le nozze.

Sky Cinema 1 – Good Boys, Max ha dodici anni ed è stato invitato alla sua prima grande festa, in cui saranno presente anche delle ragazze. È molto preoccupato perché, tante volte si creasse l’occasione di un primo bacio, si sente totalmente impreparato. Così insieme agli amici Thor e Lucas decidono di fare delle indagini, rubando il drone del padre di Max per spiare dall’alto una coppia di adolescenti. Un incidente di percorso scombussolerà i piani dei tre amici, ma allo stesso tempo insegnerà loro molto di più di quanto potessero aspettarsi…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Vivi e lascia vivere)