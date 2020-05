Ascolti tv analisi 11 maggio: Montalbano cancella Canale5 che allunga Striscia per salvare la faccia. Ranucci (Covid e Oms) e Porro (Silvia Romano) sul podio

Un Camilleri old fashion, con Il campo del vasaio, supera 6 milioni, quattro volte il bilancio di Canale5 con Il Signore degli anelli-Il Ritorno del Re, partito tardi e finito tardissimo per far difendere al tg satirico l’onore dell’ammiraglia in prime time. Secondo rimane Report, con Quarta Repubblica dietro. In calo Emigratis, De Martino su Rai2 si avvicina a Italia1.