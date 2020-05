Stasera in Tv: I programmi di lunedì 11 maggio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 11 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Il duello, Helena, Texas. Una serie di morti misteriose colpisce la città. Sarà un ranger a mettersi sulle tracce dei colpevoli.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, vincitore di 11 Premi Oscar. Il Re è tornato, per l’ultima epica battaglia contro l’Oscuro Signore di Mordor.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Uno di famiglia, Luca, precario, è un ex attore che fa l’insegnante di dizione, ma a stento riesce a farsi pagare dai suoi studenti, tra cui Mario Serranò. Un giorno Luca diventa suo malgrado un eroe. Infatti salva la vita a Mario, che rischia di essere investito da un’automobile, sotto gli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Improvvisamente Luca si ritrova protetto da una sfilza di Padrini. E’ sì perché Angela appartiene ad una Famiglia di ‘ndranghetisti che gestisce le redini della Capitale.

Iris – 1997 – Fuga da New York, film di fantascienza di J. Carpenter. K. Russel in missione per liberare il Presidente degli Stati Uniti, rapito da una banda di criminali.

Altre emittenti

La7 – Schegge di paura, protagonista del film è un uomo brillante, in carriera. Avvocato sfrontato, deve difendere un uomo accusato di omicidio, cercando di far ricadere l’accusa su un altro indiziato…

Tv8 – Il piccolo Lorys, 29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l’Italia e che, ad oggi, resta un caso controverso.

Nove – Africa segreta, un viaggio mozzafiato nel variegato continente africano: dal Kalahari al Sahara, dal cuore pulsante della foresta pluviale del Congo alle savane dell’Africa orientale fino a Capo di Buona Speranza.

Sky Cinema 1 – Figli, Nicola e Sara sono una giovane coppia come tante altre, hanno una figlia di sei anni e più o meno se la cavano con i problemi della quotidianità fino a quando scoprono che è in arrivo il secondo figlio. Inizialmente sembra tutto bellissimo, ma poco a poco capiscono che un secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria e aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficili da gestire…

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Quarta Repubblica)