Ascolti Tv 6 marzo: Maria De Filippi, ma Vespa si difende. Italia’S Got Talent vola

Senza “La Corrida” ci si poteva aspettare una fuga di Canale5, invece lo speciale sul coronavirus su Rai1 ha tenuto molto bene in termini assoluti, anche se in sovrapposizione aumenta il distacco. La finale del talent show su Tv8 è andata benissimo.

Sul Nove Fratelli di Crozza al 4,80%

Sospesa La Corrida su Rai1 per il coronavirus: senza pubblico lo show di Carlo Conti non ha senso. Ci si aspettava quindi una fuga solitaria negli ascolti tv di Amici di Maria De Filippi su Canale5, che ha registrato il 19,92% di share media con 3,677 milioni di spettatori, con un’età media di 48 anni. Il talent show settimana scorsa aveva fatto il 19,82% con 3,778 milioni, quindi di fatto ha perso un po’ di terreno in termini assoluti.

Su Rai1, invece, lo Speciale Porta a porta dedicato all’emergenza coronavirus ha portato a casa il 14,12% con 3,301 milioni d’italiani collegati, con un’età media di 63 anni. Venerdì scorso La Corrida aveva fatto il 18,71% con il 4,222 milioni.

Il divario tra le due ammiraglie generaliste, però, aumenta notevolmente nel periodo di sovrapposizione dalle ore 21.40 alle 24.01, dove Amici ha registrato il 18,17% con 4,211 milioni, mentre Porta a porta il 14,19% con 3,288 milioni.

Ascolti tv dietro le ammiraglie

Terza posizione della serata per la finale di Italia’s Got Talent su Tv8, che ha fatto il 6,82% di share media con 1,546 milioni di contatti, con un’età media di 46 anni.

Sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato il 4,80% con 1,290 milioni, con un’età media di 56 anni, diventando il settimo programma più visto della serata davanti a La7. Una settimana fa il comico ligure aveva fatto il 4,95% con 1,279 milioni.

Ascolti tv del pomeriggio

In day time La vita in diretta su Rai1 ha fatto il 15,75% di share media con 2,225 milioni di telespettatori, mentre su Canale5 Pomeriggio Cinque ha fatto il 14,28% con 1,902 milioni di contatti nella prima parte e il 14,63% con 2,186 milioni nella seconda.

Ascolti tv Tg serali

Tra i telegiornali della sera, invece, il Tg1 delle 20 registra il 25,21% con 6,3 milioni di spettatori, Tg5 20,49% con 5,2 milioni, Tg2 6,99% con 1,8 milioni, Tg3 12,62% con 2,5 milioni, Studio aperto 5,77% con 944 mila di spettatori, Tg4 3,89% con 781 mila e TgLa7 5,56% con 1,4 milioni.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il vincitore di Italia’s Got Talent)