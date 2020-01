Federica Pellegrini: Joe Bastianich è la vera sorpresa di Italia’s got talent

Ormai Federica Pellegrini sguazza nelle acque televisive come pesciolina consapevole, che non segue il branco, ma che prova a dare un contributo da non addetta ai lavori, estranea com’è alla fauna ittica dei personaggi tv tout-court, e protagonista invece di nuotate vigorose a suon di record mondiali nelle vasche. Assieme a Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi, ogni mercoledì in prima serata su TV8, la campionessa torna nella giuria di Italia’s got talent. Sa che pesci pigliare: «Quest’anno mi sento più rilassata nel ruolo», dice.

La terza puntata andrà in onda mercoledì 29 gennaio. Tra i concorrenti: un settantacinquenne darà prova della sua forza, sollevando 150 kg, il peso delle nipoti; una tredicenne dimostrerà di saper contare all’istante quante lettere compongono una frase, un altro concorrente farà scoprire alla giuria una nuova corrente artistica, iln Surreastrattismo. A destare interesse sarà anche una synth-rock band “che va di fretta”, un assicuratore che leggerà le denunce di sinistro in chiave ironica e divertente e sei muratori e liberi professionisti, che si cimenteranno nel Gatka, un’arte indiana poco nota.

Il punto di forza di quest’edizione?

Vedere Joe Bastanich in un ruolo inedito, con un tasso emotivo altissimo e inaspettato per lui.

Le manca il compagno di viaggio Claudio Bisio?

Claudio è stato il mio compagno di banco per una stagione, logico che mi manchi. Da lui ho imparato tanto. Ma lo show deve continuare.

Tutti dicono che davanti alle telecamere lei sia molto a suo agio.

L’unica a non esserne del tutto convinta forse sono io (ride, ndr). Come giudice, quest’anno mi sento sicura e consapevole. Sarà perché sono più rilassata nel ruolo, la maggior esperienza mi garantisce immediatezza nel gestirlo. Per ora, però, la priorità della mia vita resta il nuoto. In futuro vedremo.

Le sue prossime sfide extra piscina?

Allenamenti a parte, il mio obiettivo è entrare nella commissione CIO e battermi affinché il nuoto sia riconosciuto con lo status di sport professionistico.

A proposito di riconoscimenti: quest’anno è stata premiata con il Leone del Veneto.

Mi rende orgogliosa, come donna e come atleta. Un riconoscimento al mio lavoro e anche al supporto che la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare.