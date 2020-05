Ascolti tv analisi 6 maggio: Boni annega tra da De Filippi e Angela. Sparire in era Covid, il mistero di Emanuela Orlandi e quello di Aldo Moro

Due vicende oscure del Paese e della tv di nuovo raccontate: su Rai3 sono andati bene gli aggiornamenti su Emanuela Orlandi a Chi L’ha visto? ma anche le storie ancora più strane delle sparizioni in era corona virus; su La7, invece, poca attenzione per Atlantide e il caso di Aldo Moro. Ma il vero flop è stato quello de La compagnia del cigno, ‘strozzato’ tra Tu si que vales e Meraviglie.

Offerta generalista scarsa: Tu si que vales, precede Meraviglie e Sciarelli, mentre s’inabissa sulla seconda rete La compagnia del cigno.

Ammiraglie ripetitive, personaggi e storie entrati nell’inconscio collettivo di quello che in questi casi si fa fatica a chiamare Belpaese, l’immancabile monitoring su Covid-19 in una serata tv – quella di mercoledì 6 maggio – col regime di Lockdown un po’ più allentato. Stesso schema di sette giorni prima ed esito simile: tre repliche importanti, ma pur sempre repliche, su Rai1, Canale 5 e Rai2, e il corona virus in prima serata solo by Barbara Palombelli. Due drammi, due tragedie ‘archetipiche’ del Paese e della tv, quindi, tornavano ad essere raccontate: su Rai3 gli aggiornamenti alla vicenda oscurissima di Emanuela Orlandi a Chi L’ha visto?, con Pietro Orlandi da Federica Sciarelli, ma anche le storie ancora più strane delle sparizioni in era corona virus; su La7 ad Atlantide il caso di Aldo Moro, da Andrea Purgatori. Meno misteriosa, alla fine era la pellicola di Italia1, cioè il settimo capitolo della saga di Star Wars.

Rai1 contro Canale 5, con Rai2 spenta

Nella partita tra le ammiraglie, su Rai1 Meraviglie La penisola dei tesori, con Alberto Angela a Roma, ma anche in visita ad Amalfi e a Mantova, ha riscosso circa 3 milioni di spettatori ed il 12,4% (la scorsa settimana era arrivato a 3,2 milioni, sempre con il 12,4% di share, a riprova del trend calante della penetrazione del mezzo); mentre su Canale 5 Tu si que vales ha conquistato 3,8 milioni ed il 18,65% di share vincendo la serata nel segno di una sorprendente continuità. Ininfluente, circostanza addirittura facilitante per le reti più forti, la presenza nel palinsesto di Rai2 de La compagnia del cigno, anche ieri andato molto giù, a soli 800mila spettatori e 3,1% con la replica della seconda puntata, con Alessio Boni e Anna Valle annegati da Maria De Filippi & co. e da Alberto Angela.

Federica Sciarelli contro Guerre Stellari

Dietro i primi, in crescita, con il doloroso caso delle ragazze rapite a Roma tanti anni fa, ma anche tante altre vicende, rese ancora più particolari dalla sviluppo in questa fase storica, si è collocata Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 2,2 milioni circa e il 9,4% di share, in progresso di oltre un punto e due decimali di share.

E’ andata tutto sommato bene al cinema di Italia 1, con Star Wars VII: Il risveglio della forza a 1,6 milioni di spettatori circa e il 6,6%, che ha distanziato di molto tutte le altre proposte.

Palombelli contro Purgatori

E’ calato ma è rimasto sulle medie precedenti in prime time (la settimana scorsa a 1,382 milioni e il 5,1% di share) lo Speciale Stasera Italia. Barbara Palombelli ha conquistato 1,165 milioni e il 4,5% di share ospitando tra gli altri Vittorio Sgarbi, Federico Rampini, Maurizio Landini, Giovanni Tria.

Molto distante stavolta è arrivata La7, che ha virato su Le Notti della Repubblica. Con tanti ospiti e interlocutori, Andrea Purgatori raccontando ancora il caso di Aldo Moro ad Atlantide ha avuto solo 500mila spettatori circa ed il 2,5%.

Generaliste infarcite di repliche? spazio per le opzioni alternative

In questo contesto di offerta moscia è andato quindi bene il film di Tv8: Se solo fosse vero ha avuto circa 800mila spettatori ed il 3%. Ma ha fatto bene anche Italia in Preghiera che su Tv2000 è arrivata a quota 590mila spettatori e 2,1%.

In access Gruber stacca Palombelli e Moreno. Striscia batte Amadeus in replica

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,250 milioni e 8,2% con Andrea Scanzi, Irene Tinagli, Franco Bechis e Azzurra Rinaldi tra gli ospiti) ha staccato Stasera Italia (1,465 milioni e 5,3% con Luigi Brugnaro, Pierferdinando Casini, Red Ronnie, Antonio Maria Rinaldi e Gianfranco Librandi) e Tg2 Post (1,3 milioni e 4,7% con Andrea Giorgis, Maurizio Gasparri, Alfonso Sabella, Francesco Vitale).

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5 milioni di spettatori con il 18%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,168 milioni di spettatori ed il 18,6%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,773 milioni di spettatori (17,1%) con L’Eredità a 4,343 milioni di spettatori (21,3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,240 milioni e 14,2% di share e Avanti un Altro! a 3,4 milioni e 17,4%.

Al mattino

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,070 milioni di spettatori e il 16,1%. La Santa Messa 1,3 milioni e il 24,4%, Storie Italiane 911mila ed il 13,4% e poi 1,060 milioni e 12,2%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,2 milioni e 16,6% e 1,070 milioni e 15,4%.

A mezzodì

Su Rai1 Linea Verde a 1,7 milioni di spettatori con il 10,5%. Su Canale 5 Forum a 1,6 milioni di spettatori con il 14,2%. Su La7 L’Aria che Tira a 464mila spettatori con share del 6,1% nella prima parte, 753mila spettatori con il 5,8% nella seconda parte e 800 mila e 4,5% nella terza.

Nel pomeriggio

Su Rai1 Vieni da me a 1,7 milioni e 9,8% e a 1,6 milioni e 11,44%. Il Paradiso delle signore a 1,478 milioni e 11,94%. La Vita in Diretta a 1,350 milioni di spettatori con l’11,63% e 1,6 milioni e 13,53% nella seconda parte. Su Canale 5 Uomini e Donne a 2,581 milioni e 17,6%, Il Segreto a 2 milioni e 17,1%. Pomeriggio Cinque a 1,6 milioni e 14,1% e poi a 1,670 milioni e 12,5%

In seconda serata: Vince De Filippi, Vespa corre dietro

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1 milione di spettatori con 10,8% di share. Su Rai 3 Linea Notte a 760mila spettatori con il 7,6%.

Tra i Tg delle 20.00

Tg1 a 6 milioni e 24,55%; Tg5 a 4,8 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,650 milioni e 6,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?