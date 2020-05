Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 6 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 6 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Meraviglie, Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Rai 2 – La compagnia del Cigno, Matteo è un giovane violinista che parte da Amatrice, la sua città distrutta dalla furia del terremoto, per raggiungere Milano dove ha intenzione di studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Il talento di Matteo viene subito notato dal prof. Luca Marioni, che tutti chiamano “il bastardo” per i suoi modi bruti e diretti, che

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Qualunquemente, Cetto La Qualunque, tornato in Italia dopo la latitanza, si candida sindaco per la sua città. Il personaggio comico di Albanese in una “pièce de resistance” ad alto contenuto comico.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Il risveglio della Forza, settimo episodio della saga. Trenta anni dopo Il ritorno dello Jedi, l’Impero è risorto dalle sue ceneri e Skywalker è scomparso.

Premium Cinema – Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter, orfano, viene affidato ai Dursley, i crudeli zii materni, che lo detestano e gli impediscono ripetutamente di ricevere una misteriosa lettera recapitata da alcuni gufi. Ma un giorno il gigantesco Rubeus Hagrid gli consegna finalmente la lettera e Il mistero viene svelato: Harry scopre che i suoi genitori erano due potenti maghi e che lui stesso possiede dei poteri sovrannaturali. Ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, comincia così la sua vera vita da mago…

Iris – Michael Collins, 1916 la rivolta di Pasqua: i rivoluzionari irlandesi si arrendono dopo essersi contrapposti per sei giorni, all’esercito inglese.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Le notti della Repubblica: Aldo Moro, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Se solo fosse vero, San Francisco. Elizabeth Masterson è un giovane dottore. Per lei nulla conta più del suo lavoro. Una sera, mentre raggiunge la sorella, Elizabeth ha un incidente ed entra in coma. Le speranze sono appese a un filo. Ignaro di tutto David Abbott, architetto per esterni, si trasferisce in città in seguito alla morte della moglie. Per puro caso affitta l’appartamento in cui in precedenza viveva Elizabeth. Ma, con sua grande sorpresa, scopre che l’abitazione è… “infestata! Lo spirito della ragazza lo perseguita. Non ricorda nulla. Non il suo nome, non il suo passato. Solo una cosa sa per certo: quella è la sua casa e non permetterà a un estraneo di toccare le sue cose. Esasperato David le propone un patto: lui rimarrà lì e in cambio l’aiuterà a scoprire la sua identità.

Nove – Aspirante vedovo, Giovane, dinamico e tronfio come un galletto: eccovi Alberto Nardi. Peccato che nella vita, al contrario di quanto vuol far credere, abbia collezionato una bella serie di fallimenti. L’unico grande, vero, colpo della sua vita è stato sposare Luciana Almiraghi, una delle donne più ricche e potenti del Paese. La donna è stanca dell’inconcludenza di Alberto e, dopo l’ennesima cialtroneria, decide di mollarlo. Un gran guaio per Alberto e soprattutto per le sue tasche. Ma la fortuna lo aiuta: la moglie rimane vittima di un incidente aereo. L’impero di Luciana adesso è tutto suo. Ma neanche il tempo di toccare il cielo con un dito, che il castello di felicità del nostro eroe crolla miseramente. Luciana non è mai salita su quell’aereo e dopo ben 24 ore torna al suo posto più attiva che mai. Per Alberto è la fine. O meglio, è la fine di un sogno, essere vedovo, talmente bello che non realizzarlo è impossibile

Sky Cinema 1 – Il Premio, Oreste è un personal trainer con il sogno di aprire una palestra, ma gli mancano quindicimila euro. Suo padre Giovanni gli promette quella cifra in cambio di accompagnarlo in automobile a Stoccolma, dove l’anziano scrittore dovrà ritirare il premio Nobel per la Letteratura. Così Oreste, si ritroverà a trascorrere una settimana fra Italia, Austria, Germania, Danimarca e Svezia, in compagnia del padre e del suo segretario personale Rinaldo e Lucrezia, la sorellastra blogger che ha deciso di documentare l’impresa in Rete.

Fox – I Simpson, L’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Van Houten viene messa in crisi quando Marge acquista un quadro dal mercatino dell’usato dei vicini e ha una sorpresa.

(Nella foto I Simpson)