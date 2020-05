Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 7 maggio 2020

Su Rai 1 “Vivi e lascia vivere”, su Rai 2 “Una festa esagerata”, su Rai 3 “Il caso Collini”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Pelè”, Su Italia 1 “Hunger Games”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Goldeneye”, su Nove “Tutte contro lui”, su Sky Cinema “The Amazing Spider-Man”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Gambit”, su Iris “Passenger 57”, su Rai Movie “Love is all you need”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 7 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Una festa esagerata, giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota intorno alla festa del diciottesimo di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo.

Rai 3 – Il caso Collini, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina…

Rai Movie – Love is all you need, il matrimonio in Italia dei rispettivi figli avvicina un uomo d’affari americano vedovo e una donna danese da poco tradita e in via di guarigione da un tumore al seno. Commedia sentimentale ambientata tra Sorrento e la Costiera. Presentato a Venezia 2012.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Pelè, l’incredibile racconto biografico di “O Rei”, il mitico re del calcio Pele’. Il riscatto di un uomo e di una nazione: il Brasile.

Italia 1 – Hunger Games, primo capitolo della trilogia ispirata all’omonimo romanzo. Si combatte in un reality-massacro dove uno solo sopravviverà.

Iris – Passenger 57, un ex agente antiterrorismo è a bordo di un aereo diretto a Los Angeles. Ma sullo stesso volo si trova anche un pericoloso terrorista.

Premium Cinema – Gambit, Harry Deane è un curatore d’aste in cerca del colpo della vita più per vendetta che per avidità. Con l’aiuto del Maggiore mette su un’abile truffa fondata. Harry deve vendere a Lionel Shaband un falso Monet e portare a casa una dozzina di milioni di sterline. il gambit è una mossa a sorpresa nel gioco degli scacchi che favorisce l’avversario sul breve termine perché poi si possa avere un vantaggio tattico sullo stesso nei momenti decisivi della partita. E questo vale per il ladro gentiluomo interpretato da Colin Firth.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Agente 007 – Goldeneye, Diciassettesimo della serie, il film segna l’esordio di Pierce Brosnan nei panni (o sarebbe meglio dire lo smoking) della più famosa spia britannica. Novità anche ai piani alti dei servizi segreti, con Judi Dench nel ruolo di M. La storia si apre in Russia, nel 1986. Bond e il collega 006 Alec Trevelyan (Sean Bean) riescono a introdursi in un complesso destinato alla costruzione di armi chimiche. La missione è distruggere il sito. Ma il colonnello Arkady Grigorovich Ourumov li scopre. Trevelyan ci lascia la pelle (o forse no?), Bond riesce a far saltare l’insediamento e a fuggire. Nove anni dopo, James ritorna in Russia per un nuovo incarico…

Nove – Tutte contro lui, tre donne, belle, bionde e ben vestite, un uomo, playboy impenitente, traditore seriale e una vendetta, assolutamente “in rosa”. Tutto ha inizio quando Carly Whitten (Cameron Diaz) scopre, assolutamente per caso (fortuna?), che il suo fidanzato, Mark King (Nikolaj Coster-Waldau), ha una moglie, Kate King (Leslie Mann). Sconvolta deve decidere cosa fare e come comportarsi. La reazione più naturale sarebbe forse odiare la donna ma Carly decide di allearsi con lei per punirlo. Le due, unite dal comune obiettivo, diventano ben presto amiche. Ma accade quel che non si aspettavano. Ovvero, scoprono che lui tradisce entrambe con un’altra! Lei si chiama Amber e Carly e Kate decidono di coinvolgerla nel loro complotto punitivo. In tre contro uno per una vendetta tutta al femminile.

Sky Cinema 1 – The Amazing Spider-Man, il piccolo Peter Parker viene affidato agli zii, dai genitori che non rivedrà mai più. Un decennio dopo, è un liceale solitario con una cotta per la compagna di classe Gwen Stacy, figlia del capitano della polizia. La scoperta, in soffitta, di una valigetta di suo padre contenente dei documenti secretati porta Peter a conoscere il dottor Curt Connors. È nel suo laboratorio, dove si studia la possibilità di innesti tra cellule umane e animali, che Peter viene morso da un ragno e si ritrova dotato di straordinari poteri.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Vivi e lascia vivere)