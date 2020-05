Stasera in Tv: cosa vedere domenica 3 maggio 2020

Su Rai 1 “L’allieva”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Un giorno in pretura”, su Rete 4 “Ladyhawke”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Vi presento i nostri”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del BarLume”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Wolves”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Ready Player One”, su Iris “Psycho”, su Rai Movie “Il Paradiso per davvero”.

I programmi di stasera in tv di domenica 3 maggio 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Un giorno in pretura – Gina Lollobrigida: una diva da sposare, protagonista di questo processo è Gina Lollobrigida, la diva italiana più amata di tutti i tempi. L’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni. Secondo la difesa invece, la Lollobrigida è un’attrice talmente straordinaria, che recita pure di fronte alla Corte. Dove sta la verità?

Rai Movie – Il Paradiso per davvero, Nebraska, terzo millennio. Il piccolo Colton, dopo un’anestesia, racconta ai genitori di aver visitato il Paradiso. Scritto dall’autore di “Braveheart”. Dal best-seller di Todd Burpo e Vincent Lynn.

Mediaset

Rete 4 – Ladyhawke, una magica fiaba ambientata nel Medioevo. Due innamorati sono colpiti da una terribile maledizione che impedisce loro di stare insieme.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Vi presento i nostri, terzo capitolo della saga. In occasione del compleanno dei gemellini, Jack vuole decidere chi un giorno prenderà il suo posto nella “Famiglia”.

Iris – Psycho, fedele riproduzione, persino nei dettagli, del capolavoro di Hitchcock. Un insolito omaggio di Gus Van Sant al grande maestro del brivido.

Premium Cinema – Ready Player One, il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Il giovane eroe Wade Watts partecipa alla fantastica caccia al tesoro.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Wolves, Anthony Keller è la stella della squadra di basket di un liceo di New York. Per ottenere la borsa di studio dovrà dare il meglio che può, altrimenti non potrà mai realizzare tutti i suoi sogni. Anthony ha tutte le buone intenzioni, ma la sua facciata da bravo atleta minaccia di infrangersi a causa del padre Lee, un uomo molto tormentato e con una grave dipendenza dal gioco. Purtroppo la situazione rischia di degenerare, mettendo a dura prova la forza e la determinazione di Anthony.

