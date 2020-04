Stasera in Tv: cosa vedere sabato 18 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 18 aprile 2020

RAI

Rai 1 – Roberto Bolle – Danza con me – Best of, ritorna su Rai1, Roberto Bolle, l’étoile della danza che tutto il mondo ci invidia. In una serata tutti i momenti più belli, emozionanti, divertenti e affascinanti dell’appuntamento con la danza che è diventato in soli tre anni un classico e un punto di riferimento nell’intrattenimento televisivo italiano.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – I topi, Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all’apparenza sembrerebbe già abitato.

Rai Movie – Forza 10 da Navarone, Inghilterra, 1943. Il maggiore Mallory parte in missione verso la Jugoslavia al seguito dell’unità guidata dal colonnello Barnsby, per smascherare una spia tedesca. Dal romanzo di Alistair MacLean.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Ozzy – Cucciolo coraggioso, divertente film d’animazione con protagonista Ozzy, un simpatico cane. Convinto di andare in un albergo per cani, Ozzy si trova invece in una specie di carcere.

Premium Cinema – Interstellar, in un futuro prossimo venturo, il pianeta Terra sta diventando un ambiente inabitabile per l’uomo. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l’umanità.

Iris – La giusta causa, da un romanzo di J. Katzenbach, un thriller con il premio Oscar Sean Connery. Un docente di diritto affronta un difficile caso giuridico.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Cara, insopportabile Tess, il rapporto conflittuale tra la vedova di un presidente degli Stati Uniti, un’anziana eccentrica ed insofferente, ed il responsabile del servizio di protezione, un funzionario ligio al dovere e ai regolamenti. Tra i due nasce un’amicizia fondata sulla reciproca conoscenza e stima, che viene messa a dura prova quando la donna viene rapita.

Tv8 – Agente 007 – La spia che mi amava, tre nominations agli Oscar, scenografia, colonna sonora e canzone originale (“Nobody does it better”, di Carly Simon), per questo decimo film della saga che, del romanzo corrispondente, conserva praticamente solo il titolo. Ritroviamo Roger Moore nei panni di James Bond, che, dopo aver recuperato al Cairo un microfilm contenente i dettagli sulle difese antiatomiche della NATO, viene incaricato di far luce sulla scomparsa di due sommergibili nucleari. Nell’operazione, l’agente britannico si trova a collaborare con una spia sovietica, Anya Armasova (Barbara Bach), con la quale aveva avuto qualche “divergenza” proprio nella missione al Cairo…

Nove – Robocop, un poliziotto assassinato fa ritorno come cyborg capace di lottare contro il crimine efferato di una Detroit sull’orlo del tracollo economico.

Sky Cinema 1 – Men in Black: International, quando i Men in Black la aiutano a fuggine da una creatura aliena, Molly è soltanto una bambina e da quel giorno non colo custodisce il segreto dell’esistenza degli alieni, ma desidera anche di diventare un agente segreto in tailleur e cravatta neri. Una volta cresciuta, riesce a scovare il quartier generale dei Men in Black e a convincere l’Agente O a prenderla in prova. L’Agente M bene presto proverà di essere all’altezza della situazione e affiancare l’Agente H, indisciplinato e sbruffone in missione..

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Roberto Bolle)