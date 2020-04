Stasera in Tv: cosa vedere martedì 14 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 14 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Il Volo – Un’avventura straordinaria, il grande spettacolo trasmesso dall’Arena di Verona nel 2015, quando il trio di tenori composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si è esibito tra cover e successi del proprio repertorio, alla presenza di Carlo Conti che pochi mesi prima li aveva incoronati vincitori al Festival di Sanremo. Concerto conclusivo di un tour straordinario, prima tournèe italiana per il trio che ha conquistato il pubblico con date tutte sold out e innumerevoli standing ovation durante ogni concerto. Il sold out all’Arena di Verona è il punto di arrivo di un anno di grandi successi per Il Volo: dal trionfo a Sanremo, al doppio platino dell’album “Sanremo Grande Amore”, al platino del singolo “Grande Amore”.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Il tuo ultimo sguardo, Miguel e Wren si incontrano in Africa durante una missione di aiuto umanitario. Le decisioni che devono prendere mettono alla prova il loro rapporto. Candidatura a Cannes 2016.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Animali fantastici e dove trovarli, spettacolare prequel di Harry Potter, vincitore di un premio Oscar. Il magizoologo Newt Scamander sbarca a N.Y. con una magica valigia.

Italia 1 – Il Ciclone, pluripremiato film di L. Pieraccioni. Un gruppo di ballerine spagnole trova ospitalità presso la famiglia Quarini, nella campagna toscana.

Iris – La valle della vendetta, Lee, figlio di un allevatore, è indolente e scapestrato, il fratellastro Owen invece è un lavoratore e cerca di portare Lee sulla retta via.

Premium Cinema – Unbroken, il film racconta tutta l’incredibile vita di Louis Zamperini, atleta olimpico, detto Louie, dall’infanzia, quando veniva preso di mira dai compagni di scuola per le sue origini italiane, fino alle Olimpiadi di Berlino del 1936, dove gareggia come corridore. Quattro anni dopo, viene reclutato come bombardiere. Proprio durante una missione di recupero, il suo aereo precipita nell’Oceano Pacifico. Catturato dopo 47 giorni dalla Marina giapponese, finirà in un campo di prigionia.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Ben-Hur, basato sul famoso romanzo di Lew Wallace, “Ben-Hur, una storia di Cristo”, è il remake del colossal del 1959 vincitore di ben 11 premi Oscar. Nella Gerusalemme del I secolo d.C., Giuda Ben-Hur è un principe ebreo falsamente accusato di tradimento dal fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna di cui è innamorato, Giuda viene ridotto in schiavitù. Dopo anni trascorsi in mare, Ben-Hur torna in patria in cerca di vendetta, ma trova la redenzione…

Nove – Shooter, Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) è un sergente maggiore in congedo del corpo dei Marines. Dopo la morte di un suo compagno, avvenuta in un’azione militare in Etiopia, si ritira a vita privata nel Wyoming. Viene contattato dal colonnello della CIA Isac Johnson (Danny Glover) che vorrebbe ingaggiarlo per cercare di sventare un’attentato al presidente degli Stati Uniti in occasione della visita dell’arcivescovo in Etiopia. In realtà si tratta di una trappola. Il vero obiettivo dell’attentato non è il presidente degli Stati Uniti, bensì lo stesso arcivescovo. Quest’ultimo infatti potrebbe rivelare quanto accaduto Etiopia riguardo ad un massacro di civili da parte di contractors americani guidati dal colonnello Johnson al soldo di una compagnia petrolifera del Senatore Charles F. Meachum. Swagger si rifugia così in casa della compagna del suo compianto compagno e si organizza per attuare la sua vendetta.

Sky Cinema 1 – Bohemian Rhapsody, tutto ha inizio con un Freddie Mercury che è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori da qualche parte nelle suburb londinese. E’ solo una questione di pazienza, bisogna saper attendere perché Farrokh diventi una star e lui lo sa che è nato per diventarlo. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May e Roger Taylor a ingaggiarlo con la sua capacità vocale, l’avventura comincia…

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Il Ciclone)