Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 9 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Doc – Nelle tue mani, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Rai 2 – Captain America: Il primo vendicatore, il giovane Steve Rogers farebbe di tutto per arruolarsi, ma la sua costituzione fragile non glielo permette. Un giorno, il dottor Erskine gli propone di sottoporsi alla sperimentazione di un siero…

Rai 3 – Napoli milionaria, scritta nel 1945, la storia di “Napoli Milionaria” ha come protagonista Gennaro Jovine (Ranieri) che, durante la guerra vive insieme alla famiglia, composta dalla moglie Amalia (Barbara De Rossi) e dai figli. Gli Jovine, per tirare avanti, si danno alla borsa nera, ovvero al commercio illegale di prodotti di prima necessità, fin quando durante un sopralluogo della polizia Gennaro deve fingersi morto per non fare scoprire gli affari di famiglia. Portato in carcere, il resto della famiglia continua a trovare dei modi per sopravvivere. Amalia, in particolare, stringe una particolare amicizia con Errico Settebellizze (Enzo Decaro), mentre la figlia Maria Rosaria (Ester Botta) resta incinta di un soldato americano ed il figlio Amedeo (Fabrizio Nevola) inizia a rubare auto.

Rai Movie – Fuori controllo, la figlia del detective Thomas Craven viene assassinata davanti a casa, proprio mentre cammina al suo fianco. Il barbaro omicidio fa scattare nell’investigatore una insaziabile sete di vendetta.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, secondo capitolo della saga, vincitore di un premio Oscar. Jack Sparrow, J. Depp, è alla ricerca di un cuore conservato in un forziere.

Italia 1 – The Departed, capolavoro di Martin Scorsese premiato con 4 premi Oscar, con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson. A Boston, una talpa si infiltra nella banda del boss Costello.

Iris – Il colore viola, cast e regia stellari per un cult movie sul razzismo e la violenza domestica tratto da un romanzo vincitore del premio Pulitzer.

Premium Cinema – Focus, Nicky Spurgeon è bello, affascinante ed esperto truffatore con una dote innata per il depistaggio. Cresciuto in una famiglia di borseggiatori, adesso lavora in proprio. Una sera, conosce la bionda e bellissima Jess Barrett, che vuole seguire le sue orme. Nicky la porta con sé a New Orleans per insegnarle i segreti del mestiere e, tra una truffa e l’altra, Nicky prima si innamora di lei poi la lascia. Tre anni dopo, mentre sta preparando il colpo della sua vita, Nicky se la ritrova davanti e…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – La notte dei record, Pathos e adrenalina: ecco gli ingredienti del nuovo show che vede al timone Enrico Papi. Cinque puntate, cinque “notti dei record” e decine di concorrenti accumunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo. In studio – a rappresentare l’ufficialità e l’autorevolezza del Guinness World Records – sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini, che hanno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l’ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record. Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti. Non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi primati, mai visti in Italia. Dal cinese Sun Chaoyang capace di tenere in equilibrio sul suo mento 133 bicchieri pieni di vino, ai vietnamiti Giang Brothers che salgono e scendono le scale uno sull’altro, passando per la tartaruga più veloce del mondo e il bulldog che sa andare sullo skate. E ancora, Tanushree Udupi, giovane contorsionista indiana, e Trevis, in grado di stare in equilibrio su una torre di manubri per bodybuilding. Immancabili il gatto più lungo e la modella più alta del mondo. Ospite fisso del programma “Mr Cherry” Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo. Cherry, 38 anni, vive per conquistare sempre nuovi primati: il suo sogno è diventare la persona in assoluto con più Guinness World Records al mondo.

Nove – Tropical Islands – le isole delle meraviglie, vi mostriamo le immagini straordinarie di alcune tra le isole più meravigliose del nostro pianeta: Madagascar, Borneo e Hawaii.

Sky Cinema 1 – Resta con me, due anime gemelle s’incontrano: Tami, americana, 24 anni, vive lasciandosi trasportare dagli eventi, mantenendosi con lavoretti occasionali. Richard, inglese, 33 anni, abile velista in solitaria che si pone obiettivi sempre più lontani. Appena si conoscono capiscono di essere fatti l’una per l’altro e s’imbarcano, nel vero senso della parola, nell’avventura di riportare una barca a vela a San Diego, che fatalità vuole essere anche città natale di Tami. Il mare però si sa, è imprevedibile e li metterà a dura prova…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto The Departed)