Grande Fratello Vip: stasera si chiude l’edizione della vergogna

Oggi la finale del reality show che è andato avanti in piena emergenza coronavirus. Almeno abbiamo capito una volta per tutte lo spessore dei personaggi che abitano la nostra tv.

Grande Fratello Vip 4 la finale su Canale5

Questa sera si chiude la quarta edizione del Grande Fratello Vip, con la finalissima su Canale5. La stagione, che doveva celebrare il ventennale del reality show ideato dall’olandese John de Mol, ha inevitabilmente intrecciato la sua storia con quella macroscopica del coronavirus. È stata un’edizione dagli ascolti piuttosto bassi rispetto alla media, proprio perché il format segna il passo del tempo dopo un ventennio, che ha avuto un tracollo Auditel a inizio emergenza Covid-19, ma che poi nelle ultime settimane ha recuperato terreno, grazie anche al fatto di essere uno dei pochi show d’intrattenimento ancora in onda (l’altro era Amici di Maria De Filippi, conclusosi venerdì).

La scelta di proseguire

Mediaset, in emergenza contenuti e colta impreparata dal lockdown, alla fine ha deciso di allungare il programma (con questa sera saranno 20 le puntate andate in onda), rendendola l’edizione più lunga nella versione Vip. I concorrenti erano dentro da inizio gennaio e di fatto in quarantena, quindi il ragionamento sulla sicurezza fatto da Cologno Monzese aveva un senso. Quello che invece sconvolge è la voglia di ribalta televisiva di questi presunti Vip, ormai caduti nell’oblio da anni, che preferiscono rimanere in video piuttosto che tornare a casa e affrontare questo dramma storico con gli affetti.

Già, perché la produzione li ha informati immediatamente della gravità della situazione, ma questo non ha impedito ai morti di fama (per citare Roberto D’Agostino) di non mollare lo show. Unica eccezione Adriana Volpe.

Questo ci dà la cifra dei personaggini che abitano la tv italiana da anni e che grazie a quest’emergenza sono stati messi definitivamente a nudo. The show must go on, certo, ma a tutto c’è un limite.

(Nell’immagine il logo del Grande Fratello Vip )