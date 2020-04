Ascolti tv 5 aprile digital e pay: Elisabetta (su SkyTG24), Iris, Cine 34 e Tv8 fenomeni opzionali

In day time va forte Cine 34: Bianco Rosso e Verdone a 603mila e 3,54%.



Equilibri mutevoli, dietro Rai1, domenica 5 aprile, in prima serata, con la fiction di produzione Bella da morire che ha dominato la scena. Con il cinema, invece, che è stato protagonista tra le alternative alla tv generalista. Memorabile anche l’intervento di 4 minuti della Regina Elisabetta, in onda su Rai2, La7, ma anche sulle tematiche all news.

Sulla pay vanno forte le news

Su SkyCinemaUno Rendel Il Vigilante ha avuto 145 mila spettatori. Su SkyCinema Action Un uomo tranquillo a 101mila spettatori.

Su SkyTg24 il discorso della Regina Elisabetta alle 21.00 a 407 mila e 1,31%. L’edizione più vista delle news di Sky è andata in onda tra le 17.29 e le 19.24, con I numeri della Pandemia: 593mila spettatori e 2,76% il bilancio. Interessanti per SkyTg24 al pomeriggio anche i numeri dell’edizione di ieri di Sky A Casa: 121mila e 0,63% nella prima parte e 160mila e 0,9% nella seconda parte.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Iris Salvate il soldato Ryan a 758mila e 2,83%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a quota 629mila spettatori e 2,13%. Su 20 Survivor a 550mila e 1,9%. Su Rai Movie Mister Felicità a 453mila e 1,5%. Su Rai4 Cane di paglia a 418mila e 1,4%. Sul Nove Little Big Italy 358 mila spettatori e 1,2%. Su Cine 34 Grandi Magazzini con Renato Pozzetto protagonista ha avuto 474mila spettatori e 2,5%.

In day time

Su Cine 34 Bianco Rosso e Verdone a 603mila e 3,54%.

In access

Su Tv8 4 Ristoranti 768mila e 2,5%. Su Nove Little Big Italy a 409mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTG24)