Stasera in Tv: cosa vedere domenica 5 aprile 2020

Su Rai 1 “Bella da morire”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Borg McEnroe”, su Rete 4 “The Next Three Days”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Un’impresa da Dio”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Rendel”, su Fox “Rosewood”, su Premium Cinema “300”, su Iris “Salvate il soldato Ryan”, su Rai Movie “Mister Felicità”.

I programmi di stasera in tv di domenica 5 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Bella da morire, Eva Cantini è un’ispettrice di polizia che fa ritorno nel tranquillo paesino dove è cresciuta per stare accanto alla sorella Rachele, ragazza-madre. Eva, una donna dal temperamento forte e determinato, si ritrova a investigare sulla misteriosa scomparsa di Gioia, una aspirante showgirl, e con l’aiuto del PM Giuditta Doria e del brillante medico legale Anita Mancuso costruisce una squadra pronta a tutto.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Borg McEnroe, ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta racconta una delle più grandi rivalità della storia dello sport, quella tra lo svedese Björn Borg e l’americano John McErnoe, due atleti che hanno fatto la storia del tennis mondiale. Due uomini molto diversi tra loro, che si sono dati battaglia dentro e fuori dal campo.

Rai Movie – Mister Felicità, un giovane napoletano vive in Svizzera a casa della sorella, impiegata come donna delle pulizie presso un rinomato “mental-coach”. Quando la ragazza, a causa di un incidente d’auto, è costretta al riposo assoluto, il fratello la sostituisce sul lavoro. Durante un’assenza del dottore, il ragazzo si finge suo assistente e con il nome di Mister Felicità prende in cura una famosa camp

Mediaset

Rete 4 – The Next Three Days, drama-thriller con il premio Oscar R. Crowe e L. Neeson. La vita di un uomo disposto a tutto pur di riavere la moglie, detenuta in prigione per omicidio.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Un’impresa da Dio, spin-off di “Una Settimana da Dio”. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe’. Con Steve Carell, Morgan Freeman.

Iris – Salvate il soldato Ryan, 5 premi Oscar. Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l’unico superstite: il soldato Ryan…

Premium Cinema – 300, la celebre battaglia del 480 a.C. presso la gola delle Termopili che vide 300 forti e valorosi spartani guidati dal coraggioso re Leonida affrontare fino alla morte le numerose schiere dell’esercito persiano al comando di Serse. La battaglia e il sacrificio di questo manipolo di eroi non sarà stato vano, le forze greche si uniranno infatti con gli spartani contro il nemico comune per far trionfare la democrazia nella battaglia di Platea che segnerà la fine dell’invasione persiana.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – I delitti del BarLume5, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Rendel, in un paese schiacciato dalla depressione economica, Ramo è un buon marito e un padre amorevole, che lotta contro la disoccupazione. Per poter sostentare la sua famiglia accetta un lavoro in un’organizzazione criminale chiamata Vala. L’organizzazione è guidata dallo spietato Erola e dal figlio Rotikka. Nel suo nuovo lavoro Ramo compie però un terribile errore che può costa la vita ai suoi cari. Ramo non è più l’uomo che era. È ora diventato Rendel Il Vigilante, e l’unica ragione della sua esistenza è la vendetta.

