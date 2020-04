Stasera in Tv: cosa vedere sabato 4 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 4 aprile 2020

RAI

Rai 1 – Viva RaiPlay!, il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai1. Dopo il clamoroso successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult. Fiorello terrà compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1. “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno”, grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Sapiens, un solo pianeta, un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire.

Rai Movie – Vita di Pi, il giovane Pi Patel, imbarcatosi alla volta del Canada con gli animali dello zoo paterno, si ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con la tigre che l’ha sempre terrorizzato. Quattro Oscar 2013.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Nut Job: Tutto molto divertente, sequel di Nut Job – Operazione noccioline. Spocchia, Buddy e i suoi amici dovranno lottare contro il sindaco che vuole trasformare il loro parco in un Luna Park.

Premium Cinema – The Departed, Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Tutti e due hanno il compito di scoprire i segreti delle due organizzazioni, e quando entrambi scoprono la vera identità l’uno dell’altro, inizia la battaglia per smascherare il nemico senza svelare la propria vera identità. 4 premi Oscar nel 2007, tra cui quello per la miglior regia a Martin Scorsese.

Iris – Red Dragon, dal primo romanzo della trilogia di T. Harris dedicata al personaggio di Hannibal “The Cannibal”, antecedente a “Il silenzio degli innocenti”.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Un marito per Cinzia, Cinzia è la figlia di un celebre direttore d’orchestra italiano che, seguendo il padre in una tournee americana, incontra Tom, diplomatico e vedovo, e i suoi tre figli.

Tv8 – Agente 007 – Vivi e lascia morire, ottavo film della saga, la pellicola segna il debutto, nel ruolo di James Bond, di Roger Moore, che vestirà lo smoking della celebre spia per ben sette volte. Tutto ha inizio con la morte di tre agenti segreti britannici. M incarica Bond di scoprire se, tra i tre delitti, esista o meno una connessione. Le indagini conducono 007 sull’isola di San Monique, nei Caraibi… La colonna sonora è firmata da Paul McCartney.

Nove – Il segno della libellula – Dragonfly, il dottor Joe Darrow ha perso la sua amata moglie Emily e il figlio che la donna aspettava in un tragico incidente. All’epoca i due si trovavano in Venezuela, per una missione organizzata dalla Croce Rossa Internazionale. Il corpo di Emily non è mai stato trovato. Ritornato negli Stati Uniti, Joe cerca lentamente di uscire da quella sorta di limbo in cui il dolore lo ha fatto sprofondare. Ma qualcosa sembra tenerlo legato al passato. La vita del medico viene travolta da misteriosi, quanto inquietanti, eventi paranormali. Lentamente Joe inizia a convincersi che la moglie Emily stia cercando di mettersi in contatto con lui…

Sky Cinema 1 – 12 Soldiers, 11 settembre 2001. Il capitano Mitch Nelson, appartenente al 5th Special Group delle Forze Speciali USA, si è appena trasferito con la famiglia e per restargli vicino richiede un incarico amministrativo. Ma, in seguito agli attentanti che sconvolgeranno lo stesso giorno il mondo intero, il capitano insiste per riprendere il comando della sua squadra, l’ODA 595 anche se non è mai stato in missione di combattimento. Nonostante questo l’ODA 595 è riattivato e 12 soldati delle forze speciali inviati in Uzbekistan.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Ciao Darwin)