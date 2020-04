Ascolti tv analisi 1 aprile: Zequila non fa boom boom. Conte alla prova del Nove

Sfida a quattro tra i talk su Covid-19: Sciarelli precede Giordano (con Meloni, Feltri, Cottarelli e Galli), fanno il record Scanzi e Sommi con Conte in esclusiva su Nove e battono Purgatori.

Cambio minimo degli di equilibri

La scorsa settimana Grande Fratello Vip (4,048 milioni e il 19,2% tra le 21.50 e le 25.02) aveva battuto la replica di Stanotte a Venezia (Alberto Angela in azione per calli e ponti, aveva conquistato 3,193 milioni di spettatori e il 12,4%). Ieri – mercoledì 1 aprile – si è dispiegato ugualmente il potenziale di Alfonso Signorini e reclusi famosi. La semifinale del GfVip, eliminando Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese ha avuto 3,980 milioni e il 18,25%, dominando quindi anche su Stanotte a Firenze (in rimonta rispetto a sette giorni prima a 3,4 milioni e 12,6% di share). E’ ancora andata bene Italia 1, sul terzo gradino del podio con John Wick2 (a 2,677 milioni di spettatori e 9,4%), che ha battuto nettamente il concorrente naturale, Maltese Il romanzo del commissario, che in replica su Rai2 ha avuto 1,4 milioni spettatori e il 4,9% di share.

Sfida a quattro sul corona virus

Era eccezionalmente allargata a quattro proposte, ieri sera, la sfida sul racconto del corona virus. Mediaset puntava su Mario Giordano, Rai3 convertiva in parte sull’argomento Chi l’ha visto?, Atlantide con Fakeroom la fabbrica delle bugie lo affrontava di traverso, mentre su Nove era attesa alla prova una puntata speciale di prima serata di Accordi & Disaccordi con il premier Giuseppe Conte primo ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, dopo la conferenza stampa pomeridiana. Il premier ha fatto un picco da 1 milione di spettatori nell’ultima parte dell’intervista.

Scalette e ospiti in campo

Su Rai3 Federica Sciarelli si è attestata a 1,760 milioni e 6,62%, vincendo di misura.

Fuori dal coro ha schierato Giorgia Meloni, Carlo Cottarelli, Massimo Galli, Vittorio Feltri e Giuseppe Remuzzi tra gli ospiti, ed ha conseguito ben 1,6 milioni di spettatori e 6,5%.

L’outsider Nove (con Carlo Verdone e Marco Travaglio oltre al premier) ha fatto il proprio record di sempre a 807 mila spettatori e il 2,7% di share.

Su La7 Andrea Purgatori ha schierato Enrico Bucci, Paolo Crepet, Stefano Bartezzaghi e Silvia Bencivelli ed ha incassato 679milioni e il 2,8% di share.

Le news della sera

Alle 20.00 questo il bilancio delle news: Tg1 a 8,1 milioni e 27,32%; Tg5 a 6,1 milioni e 20,3%%; TgLa7 a 1,744 milioni e 5,8%.

Le altre partite della giornata. Va fortissimo la Gruber con Nicola Gratteri ospite

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,530 milioni e 8,1%) ha staccato Tg2 Post (1,5 milioni e 4,84% con Vito Crimi) e Stasera Italia (1,450 milioni e 4,6%). Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5,7 milioni di spettatori con il 18,31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,438 milioni di spettatori ed il 17,5%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole a 2 milioni e 6,4%.

Repliche replicanti i risultati soliti

Nel preserale questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni di spettatori (14,75%) con L’Eredità a 4,7 milioni di spettatori (18,3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 3 milioni e 14,4% di share e Avanti un Altro! a 4,682 milioni e 19,1%.

Nel matinee

Al mattino su Rai1 Storie Italiane a 1,5 milioni e 14,54% e 1,743 milioni e 14,1%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,459 milioni e 16% e 1,5 milioni e 15,3%.

A mezzodì su Rai1 il meglio di Linea Verde a 2,1 milioni di spettatori con il 10,7%. Su Canale 5 Forum a 1,7 milioni di spettatori con il 11,9%.

Al pomeriggio

Nel pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta a 2,6 milioni di spettatori con il 14,1% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 2,2 milioni e 12,7% e poi a 2,5 milioni e 12,64%

In seconda serata. Stravince il reality, Vespa corre dietro

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1,077 milioni di spettatori con l’8,12% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha avuto 1,1 milioni di spettatori e 15,3%. Su Rai2 Mozzarella Stories a 465mila spettatori con il 2,94%. Su Rai 3 Linea Notte a 681mila spettatori con il 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GfVip)