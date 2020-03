Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 1 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 1 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Stanotte a Firenze, Firenze, come non l’avete mai vista. Di notte, senza le folle dei turisti, avrete il privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate del mondo, restando a tu per tu con i suoi capolavori. Finalmente le opere d’arte potranno parlare e raccontare i segreti di una bellezza che incanta da secoli.

Rai 2 – Maltese – Il romanzo del commissario, 1976. Il commissario di polizia Dario Maltese torna da Roma nella sua città, Trapani, da cui manca da vent’anni per fare da testimone di nozze all’amico Gianni, commissario della città. L’uomo, però, viene ucciso insieme alla sua promessa sposa davanti agli occhi di Dario alla vigilia del matrimonio. Maltese decide così di farsi trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, Casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Mine vaganti, Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – John Wick 2, sequel di “John Wick”, con Keanu Reeves. Il leggendario killer John Wick, rientra nel giro per contrastare l’uomo che vuole comandare il crimine nel mondo.

Premium Cinema – Smallfoot, la vita degli yeti in cima alla montagna trascorre tranquillamente. Tutti sanno che oltre non c’è vita oltre la coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth. Il guardiapietre, sacerdote della civiltà delle pietre parla chiaro al riguardo e, a parte “gli strani”, un gruppetto di giovani sovversivi che avrebbe qualcosa da dire al riguardo, nessuno mai potrebbe mettere in discussione la verità di una pietra. La comparsa di uno “Smallfoot” però in crisi Migo, che comincia a porsi delle domande…

Iris – Get on up, Chadwick Boseman (“Black Panther”) nei panni di James Brown: la sua infanzia, successi, insuccessi e fragilità interiori.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Fakeroom la fabbrica delle bugie, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, Chef Cannavacciuolo cerca giovani cuochi per la brigata di Villa Crespi. l’ospite sarà la chef indiana Ritu Dalmia, una delle più influenti personalità della ristorazione.

Nove – Matrimonio a quattro mani, è l’ora delle nozze per Roger Kellaway. Miliardario in procinto di sposare una riccastra. Antipatica e smorfiosa con chiunque. Roger ha una figlia piccola, Alyssa. Somigliante, per non dire identica, ad un’altra bella bambina: Amanda. A questa piccina, però, il destino ha tolto tutto. È un’orfanella e desidererebbe farsi adottare da Diane. Una dolce assistente sociale a cui è legatissima. Queste due vite così diverse, ad un tratto s’incrociano. Le due bambine s’incontrano per caso. Si piacciono. E architettano un simpatico piano… a lieto fine.

Sky Cinema 1 – Vita segreta di Maria Capasso, in un appartamento nelle case popolari della periferia di Napoli, vive Maria, 37 anni, manicure, sposata con un operaio e madre di tre figli. La loro vita è modesta, ma felice. In pochi mesi però una brutta malattia porta via il marito a Maria, che si ritrova sola e in gravi difficoltà economiche per riuscire a mantenere i suoi bambini. Maria è forte, non si arrende e diventa l’amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone che la coinvolge in affari malavitosi fino a trasformarla in una donna spietata.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Antonino Cannavacciuolo)