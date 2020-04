Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 2 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 2 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Doc – Nelle tue mani, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Rai 2 – Escape Plan, Ray Breslin è un esperto di sicurezza carceraria di fama mondiale. Al culmine della sua carriera viene ingaggiato per testare le vie di fuga di una prigione da lui stesso congegnata. E ci rimane incastrato. Ad aiutarlo un detenuto di vecchia data. La coppia Stallone-Schwarzenegger unisce le forze

Rai 3 – TGR Speciale – Viaggio nell’Italia del Coronavirus, viaggio nell’Italia del Coronavirus

Rai Movie – The Captive, Cassandra è scomparsa da otto anni. Quando, improvvisamente, una serie di inquietanti segnali sembrano indicare che la ragazza è ancora viva, la polizia, i suoi genitori e Cassandra stessa cercheranno di svelare il mistero della sua scomparsa.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – La maledizione della prima luna, primo, spettacolare capitolo della celebre saga “Pirati dei Caraibi”. Il pirata Jack Sparrow, Johnny Depp, deve salvare una fanciulla rapita.

Italia 1 – Tokarev, Action-thriller con Nicolas Cage. Paul è oggi un uomo di successo, ma il suo passato criminale torna a galla quando gli rapiscono la figlia. Ora cercherà vendetta.

Iris – Dove osano le aquile, il comandante britannico Smith deve liberare un generale americano imprigionato in un inaccessibile castello sulle Alpi bavaresi.

Premium Cinema – Wanted, il film è vagamente ispirato all’omonima miniserie a fumetti Wanted, scritta da Mark Millar e disegnata da J. G. Jones. A Chicago, Wesley Gibson è un fannullone che odia la propria vita e non ha tutti i torti: ha un lavoro senza prospettiva di carriera, un capo prepotente e la sua ragazza lo tradisce abitualmente con il suo migliore amico, nonché collega, Barry. Una notte, una sconosciuta di nome Fox informa Wesley che il padre che non ha mai conosciuto è stato recentemente ucciso ed era un assassino lui stesso…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – La notte dei record, Pathos e adrenalina: ecco gli ingredienti del nuovo show che vede al timone Enrico Papi. Cinque puntate, cinque “notti dei record” e decine di concorrenti accumunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo. In studio – a rappresentare l’ufficialità e l’autorevolezza del Guinness World Records – sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini, che hanno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l’ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record. Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti. Non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi primati, mai visti in Italia. Dal cinese Sun Chaoyang capace di tenere in equilibrio sul suo mento 133 bicchieri pieni di vino, ai vietnamiti Giang Brothers che salgono e scendono le scale uno sull’altro, passando per la tartaruga più veloce del mondo e il bulldog che sa andare sullo skate. E ancora, Tanushree Udupi, giovane contorsionista indiana, e Trevis, in grado di stare in equilibrio su una torre di manubri per bodybuilding. Immancabili il gatto più lungo e la modella più alta del mondo. Ospite fisso del programma “Mr Cherry” Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo. Cherry, 38 anni, vive per conquistare sempre nuovi primati: il suo sogno è diventare la persona in assoluto con più Guinness World Records al mondo.

Nove – Fantozzi subisce ancora, continua il calvario del rag. Ugo Fantozzi, impiegato di concetto in una multinazionale. Schiavizzato dai colleghi, picchiato dai condomini, reso nonno dalla figlia sedotta e abbandonata, alla fine viene prelevato da un elicottero pompiere e scaricato nel bel mezzo di un incendio.

Sky Cinema 1 – Fire Squad, a Prescott, in Arizona, Eric Marsh, sovrintendente della Fire and Rescue Crew 7 e il suo gruppo di pompieri municipali aspira al titolo di “hotshots”, la massima categoria americana di vigili del fuoco. E’ L’unica squadra che veramente è ben preparata per andare in prima linea a combattere gli incendi più gravi. Duane Steinbrink, il capo dei vigili del fuoco della città, gli presenta la grande occasione per dimostrare la loro abilità. Eric mette insieme la squadra Granite Mountain e recluta anche Brendan McDonough..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Corrado Formigli)