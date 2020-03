Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 25 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 25 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Stanotte a Venezia, Alberto Angela in un nuovo, affascinante viaggio notturno. Dopo i successi del Museo Egizio, di Firenze e di San Pietro, questa è la volta di Venezia. Un palcoscenico pieno di arte, amori, intrighi e commerci su cui si muovevano personaggi, come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra celebri capolavori dell’arte, fra i marmi preziosi e l’oro dei mosaici della Basilica di San Marco, il silenzio della laguna, lo scintillio di Canal Grande, ma anche dietro le quinte della Fenice o nei ridotti veneziani del ‘700. Alla scoperta di una città unica al mondo che amava raffinatezza, musica, gioco d’azzardo e belle cortigiane, Angela ci porta, una notte in giro per la laguna, fino a rivedere sull’acqua i riflessi rosa dell’alba…Come sempre grandi ospiti per una produzione interamente realizzata dalla Rai in 4K Hdr, con spettacolari riprese da droni, elicottero, effetti visivi, minifiction. Tutto al servizio di una grande operazione culturale di Rai1.

Rai 2 – Maltese – Il romanzo del commissario, 1976. Il commissario di polizia Dario Maltese torna da Roma nella sua città, Trapani, da cui manca da vent’anni per fare da testimone di nozze all’amico Gianni, commissario della città. L’uomo, però, viene ucciso insieme alla sua promessa sposa davanti agli occhi di Dario alla vigilia del matrimonio. Maltese decide così di farsi trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico.

Rai 3 – Presadiretta, speciale Coronavirus: La sfida dell’Italia Una puntata speciale di PresaDiretta sull’emergenza coronavirus. Un approfondimento a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid 19, sul piano sanitario, scientifico e su quello economico, in Italia e nel resto del mondo. Le storie e le testimonianze dei medici dalla prima linea del fronte che tutti i giorni combattono contro il virus. Le misure economiche straordinarie varate dal Governo. La corsa contro il tempo del mondo scientifico per arginare il contagio e trovare soluzioni. La società civile che reagisce e gli amministratori locali impegnati nel contrasto all’emergenza sanitaria. L’Europa e il mondo intero che corrono ai ripari e seguono il modello italiano per fronteggiare la pandemia. Testimonianze, storie, ospiti in collegamento e interviste con Riccardo Iacona, in diretta, per una serata speciale di approfondimento sull’epidemia che ha cambiato le nostre vite.

Rai Movie – Joy, la vera storia di Joy Mangano, imprenditrice statunitense che nonostante mille difficoltà riesce a diventare personaggio di successo e celebrità televisiva. Golden Globe 2016 a Jennifer Lawrence.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

Italia 1 – John Wick, Keanu Reeves è un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato.

Premium Cinema – Adele e l’enigma del faraone, 1912. L’intrepida e giovane giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a qualunque cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi, e arriverà fino in Egitto per affrontare mummie di ogni forma e dimensione. Ma nel frattempo Parigi è in preda al panico più totale: un uovo di pterodattilo di 136 milioni di anni fa, conservato in una teca del museo di storia naturale, si è improvvisamente e misteriosamente schiuso liberando un uccello che terrorizza i cieli della città. Ma non nulla può preoccupare Adèle Blanc-Sec..

Iris – Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick che mostra la follia della guerra e la sua crudele insensatezza, sullo sfondo del conflitto USA in Vietnam.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Angeli e demoni, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, Chef Cannavacciuolo cerca giovani cuochi per la brigata di Villa Crespi. l’ospite sarà la chef indiana Ritu Dalmia, una delle più influenti personalità della ristorazione.

Nove – I pinguini di Mr. Popper, Mr. Popper (un irresistibile Jim Carrey), uomo d’affari, cinico e disinteressato e genitore assente e anaffettivo, riceve la notizia della morte del padre, che non vedeva da anni. L’uomo è passato a miglior vita durante una spedizione in Antartide e ha lasciato al figlio un’eredità alquanto bizzarra: un gruppo di pinguini. Non imbalsamati, ma reali! Dopo l’iniziale e prevedibile difficoltà di adattamento, Popper finirà per trasformare il suo appartamento di New York in una sorta di parco dei divertimenti invernale. Con buona pace del lavoro, che finirà ad un passo dal baratro…

Sky Cinema 1 – Nove lune e mezza, Lina e Tina sono due sorelle molto diverse e hanno una visione completamente opposta della maternità: la prima, violoncellista, non vuole assolutamente avere figli, mentre la seconda, vigile urbano, non vede l’ora di diventare mamma, ma non riesce a rimanere incinta. Le due, però, sono anche molto unite e, per questo motivo, Lina decide di fungere da madre surrogata per Tina, il tutto senza dire niente ai rispettivi compagni e alla loro famiglia. Ciò darà origine a una serie di equivoci e situazioni tragicomiche.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Alberto Angela)