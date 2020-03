Ascolti tv 23 marzo digital e pay: Cetto va forte, fa 3,2% SkyTg24. Tra le free 20 e Iris in evidenza

Su Sky Cinema Uno Cetto c’è senzadubbiamente ha conseguito 400mila e l’1,3% e mezzora dopo su SkyCinema Comedy 122mila e lo 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su 20 Rogue One a Star Wars Story 578mila e 2%. Su Iris L’esorcista 558mila e 1,9%. Su Rai Premium Un’estate in montagna a 508mila spettatori e 1,7%.

Ascolti serie: su Fox Life bene Station 19 e Grey’s Anatomy

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle ammiraglie generaliste lunedì 23 marzo, con C’era una volta Vigata su Rai1, ma soprattutto la sorpresa Harry Potter e Il prigioniero di Azkaban su Italia 1 a fungere da principale polo d’attrazione in una giornata caratterizzata dall’espansione globale del corona virus e qualche dato di attenuazione moderata del fenomeno nel nostro Paese.

Sulla pay cinema e serie. E news

Tra le digital free vince 20 su Iris

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su 20 Rogue One a Star Wars Story 578mila e 2%. Su Iris L’esorcista 558mila e 1,9%. Su Rai Premium Un’estate in montagna a 508mila spettatori e 1,7%. Su RaiMovie Pronti a morire a 496mila e 1,6%. Su Nove Little Big Italy a 489mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 458mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Vite al limite a 441mila e 1,5%. Su La5 Rosamunde Pilcher 383mila spettatori con 1,3%. Su Cine 34 Miracolo italiano a 350mila e 1,2%. Su Rai4 Siren a 262mila e 0,8%. Su Rai Gulp Il collegio a 217mila e 0,7%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 192mila spettatori e 0,7%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 714mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 351mila spettatori con l’1,1%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 554mila spettatori e 1,9%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 253mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 362mila spettatori e 1,8%.

In seconda serata

Su Real Time/+1 Piedi al Limite a 534mila spettatori e il 2,5%.

